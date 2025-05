Volley, l’avventura del Panificio Pesce si arresta contro lo Zafferana nella seconda giornata della Supercoppa del Sud

L’avventura del Panificio Pesce si interrompe in semifinale alla Supercoppa del Sud, sconfitta da un’avversaria, Zafferana, particolarmente forte. Le ragazze vibonesi non sono riuscite a ripetere la brillante prestazione di ieri pomeriggio, commettendo numerosi errori che, in competizioni di questo livello, fanno la differenza e si riflettono pesantemente sul punteggio. Errori in battuta e in attacco hanno permesso alle avversarie, già di grande qualità, di allungare nel punteggio. Insomma, il Panificio Pesce non è riuscito a esprimersi al meglio, un risultato che può capitare dopo una serie di partite intense e cariche di emozioni.

Per quanto riguarda le avversarie, Zafferana ha dimostrato tutto il suo valore: una squadra compatta, composta da giocatrici di grande esperienza che nel loro campionato stanno dominando. La loro vittoria è meritata e le proietta in finale per l’assegnazione del trofeo. La sconfitta, comunque, non deve pesare troppo sul morale del team di Lavecchia, che già da domani si concentrerà sui play-off, fondamentali per la promozione in B2.

Progressione set: 21/25 – 17/25

Panificio Biscottificio Pesce Todosport: La Vecchia, Canzoneri, Lopez, Bregni, Biankina,

Angilletta, Okoma, Dodaro ( L1), Barbuto A., Polverino, Montalbano, Lo Bianco (L2), Barbuto C.

Zafferana: Laudani, Romano, Grasso, Arena, De Luca, Audenino, Conti, Buda, Nielsen, Miranda,

Famoso (L1), Castorina (L2).

Arbitri: Marco Palombella e Chiara Zaccagnino