Serie D, la Vibonese si congeda dal campionato in attesa di conoscere il suo avversario nei play off. Intanto al Luigi Razza arriva il Paternò

Sta per arrivare al termine il campionato di Serie D (girone I) che domenica vedrà disputarsi l’ultima giornata della stagione. Se la griglia play off è già stabilita da tempo, resta da capire chi tra Siracusa e Reggina sarà promossa in Lega Pro e chi retrocederà in Eccellenza. Ha raggiunto da tempo il suo obiettivo la Vibonese, da qualche settimana sicura del quinto posto, e che allo stadio Luigi Razza ospiterà il Paternò.

La Vibonese chiude in casa

Il club rossoblù, dunque, chiuderà la regular season davanti ai propri tifosi e per questo vorrà farlo al meglio. L’ultimo impegno dell’anno è contro il Paternò in una gara dove nessuna delle due ha più nulla da chiedere e dunque valevole solo per le statistiche. La squadra di mister Facciolo è già proiettata alla sfida dei play off che sarà contro una tra Siracusa e Reggina, e proprio in tale ottica questa partita funzionerà come prova generale. L’obiettivo è senza dubbio chiudere la stagione con una vittoria casalinga che manca dallo scorso 2 febbraio (Vibonese-Castrum Favara 4-0).

I precedenti recenti

Se si considerano i precedenti più recenti, il bilancio sembra pendere a favore del club siciliano dal momento che sulle cinque sfide spalmate negli ultimi tredici anni si contano due pareggi e tre vittorie siciliane. Lo scontro più recente risale allo scorso 21 dicembre in terra sicula e terminato a reti bianche. Sempre sul territorio catanese, il 19 febbraio 2023, i locali si imposero per 1-0. Pirotecnico e divertente il 3-4, sempre in favore del Paternò, allo stadio Luigi Razza il 19 ottobre 2022. altro match a reti bianche, e sempre a Vibo Valentia, quello risalente il 13 gennaio 2013 mentre il 9 settembre del 2012 secco 3-0 del Paternò in casa propria.