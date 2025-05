Seconda Categoria, solo 99 posti per la finale play off tra Nuova Medimo e Nuova Ada: chiesto un cambio stadio

Si avvicina il giorno della finale play off del campionato di Seconda Categoria, in programma domenica pomeriggio, tra Nuova Medimo e Nuova Ada. Un appuntamento di alto rilievo per entrambe le squadre vista la posta in palio e soprattutto molto sentito anche per la vicinanza territoriale che lo rende un derby a tutti gli effetti. Entrambe hanno eliminato in semifinale rispettivamente Francica e Academy Girifalco. Nel pomeriggio di domenica, dunque, è prevista la finalissima in casa del Nuova Medimo, quest’ultima forte del miglior piazzamento in classifica e dunque con a disposizione due risultati su tre nell’arco dei 120 minuti. Ma proprio a tal proposito sorgono alcuni dubbi da parte della società ospite, soprattutto in relazione all’impianto sportivo.

La richiesta del Nuova Ada

Il campo sportivo del Nuova Medimo, in altre parole, non è idoneo a ospitare un pubblico numeroso e attualmente deve rispettare l’ordinanza della capienza massima di 99 persone. Un numero, questo, che sarà certamente insufficiente non solo per la vicinanza ma anche per la posta in palio. Proprio per questo la posizione del Nuova Ada, nella voce del suo presidente Gianluca Corrado, è chiara: «In qualità di presidente della Società Sportiva Dilettantistica Nuova Ada e che rappresenta i comuni di Acquaro, Dasà e Arena per una popolazione complessiva stimata in 4200 abitanti, dovendo disputare domenica 4 maggio (ore 15:30) la finale dei play off valevole per la promozione in Prima Categoria, intendo mettere in evidenza delle problematiche sorte in vista di tale sfida. Innanzitutto, essendo la partita in questione considerata derby e sapendo che il campo sportivo di Dinami potrà ospitare massimo 99 persone, numero molto esiguo rispetto all’affluenza degli avventori che si prevede, e vista la mancanza di doppia tribuna prevista per regolamento in caso di spareggi, ovvero separazione delle due tifoserie in due distinti settori, per una domenica sana all’insegna dello sport si chiede alla Figc Dilettanti Calabria, alla Questura di Vibo e alla Prefettura di Vibo di voler valutare un altro impianto sportivo, anche fuori provincia compatibilmente con le gare delle altre squadre, che abbia la capienza utile a ospitare i tifosi dei nostri tre comuni e quelli della squadra Nuova Medimo, in modo da poter dare a tutti la possibilità di assistere a un incontro così importante e sentito garantendo l’ordine pubblico e la sicurezza».