Tropea ospita la terza edizione del Triathlon degli Dei: tra i partecipanti anche un atleta olimpionico

Appuntamento a domenica 11 maggio con la gara inserita nel calendario nazionale della Federazione italiana Triathlon e sportivi provenienti da tutto lo Stivale per cimentarsi in 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa

Affacciata sulla maestosa Costa degli Dei, Tropea vanta sicuramente un patrimonio naturalistico e paesaggistico che poche altre zone possiedono. Proprio in questo scorcio di grande fascino, domenica 11 maggio si terrà un importante evento sportivo a livello calabrese e nazionale, ovvero il Triathlon degli Dèi organizzato dall’Asd APS X-Sport Green 1.5 del presidente e triatleta Luca Mancuso.

Pronta la terza edizione

La gara, inserita nel calendario nazionale della Federazione italiana Triathlon (FITri) e giunta alla sua terza edizione, quest’anno avrà un ulteriore valore aggiunto essendo stata selezionata come tappa del prestigioso circuito Trofeo Triathlon Magna Grecia, otto gare in altrettante affascinanti e significative località del sud Italia che hanno visto nascere e risplendere appunto l’antica Magna Grecia.

750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa senza soluzione di continuità: queste le distanze che gli atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero dovranno affrontare per tagliare il traguardo collocato di fronte lo Scoglio di Santa Maria dell’Isola e con vista mozzafiato sulle Isole Eolie. Un’esperienza unica fra le spiagge bianche Bandiera Blu e il centro storico di una delle cittadine più affascinanti d’Europa.

Tanti gli ospiti d’eccezione

Nella prima frazione natatoria saranno presenti i cani della Scuola italiana Cani di salvataggio (SICS) coordinati da Andrea Barone e il nucleo sommozzatori dell’Aisa di Paolo Palladino. Durante la frazione ciclistica sarà il Moto Club della Polizia di Stato coordinata da Saverio Fasanaro a dare supporto agli atleti e nell’ultima fase di gara, la corsa a piedi, il compito di tenere il ritmo agli atleti in fuga sarà affidato ai ciclisti dell’Asd KataClub di Mileto. Presenti ospiti di eccezione in questa terza edizione del Triathlon degli Dèi per dare ulteriore lustro alla gara, con il pettorale numero 1 interverrà l’ex pluricampione del mondo di triathlon e per ben tre volte classificato ai giochi olimpici, l’ucraino Volodomir Polikarpenko, in cima alle classifiche internazionali del triathlon nel negli anni 1990/2000. Direttamente dal Regno Unito prenderà il via anche l’Extreme Triatleta Sean Mc Farlane, giornalista sportivo per una delle più prestigiose riviste internazionali di Triathlon, 220 Triathlon Magazine. Il commento tecnico della gara è affidato a Dario Nardone, speaker e responsabile del programma Passione Triathlon, nome ben noto fra gli appassionati, voce e commentatore dell’Ironman Italia e dei campionati italiani di Triathlon.

Giornata intensa

Molti gli appuntamenti prima dello Start, fissato per le ore 14:00, nelle acque cristalline del Tirreno. Nella mattinata attenzione rivolta ai più piccoli con la gara di Triathlon Kids inserita anch’essa nel calendario ufficiale della Federazione e con la passeggiata ecologica e ricreativa per famiglie e amici a 4 zampe “Family Run & Dogs”. All’Hotel Tropis, sabato 10 maggio, saranno effettuate le prime consegne dei pacchi gara e un aperitivo di benvenuto per gli ospiti che vorranno intervenire. La mattina della gara sarà il Lido Isola Bella a concludere le fasi di iscrizione e ad assicurare agli atleti il pasta party di fine gara offerto dal Pastificio Artigianale Calabria di Salvatore Fioccata.

Tanta la soddisfazione di Luca Mancuso ancor prima dell’inizio dell’evento: «Stiamo riscontrando un reale entusiasmo per questa terza edizione e oltre alle collaborazioni citate saranno presenti diverse associazione per dare assistenza e questo ci fa estremamente piacere. Ringrazio sin da subito gli abitanti di Tropea per la collaborazione, la Polizia Locale per il prezioso ed incommensurabile sostegno che ci darà durante le fasi più concitate della gara e la Guardia Costiera per il costante supporto e sostegno».

La manifestazione sportiva è patrocinata dal Comune di Tropea, Regione Calabria, Calabria Meravigliosa, Provincia di Vibo Valentia, Coni Calabria, Ciclovia dei Parchi della Calabria e Legambiente Calabria.