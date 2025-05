Eccellenza, play off appesi a un filo per l’Ags Soriano. Alessandro Dascoli: «Peccato non aver fatto meglio, ma nulla è ancora scritto»

Domani il campionato di Eccellenza chiuderà i battenti, dando appuntamento alla stagione 2025/26. Tante però sono le cose da decidere negli ultimi novanta minuti del massimo campionato regionale e, tra queste, c’è la definitiva griglia dei play off. Tre ancora i posti accessibili e con cinque squadre che sgomitano e che sono racchiuse in soli tre punti. Tra queste c’è il Soriano che, dopo il pari interno contro l’Isola Capo Rizzuto, non ha più il destino nelle proprie mani e nel match esterno in casa della Gioiese la vittoria potrebbe anche non bastare.

Annata intensa

In vista dell’ultimo impegno stagionale si è espresso ai microfoni ufficiali del club il difensore Alessandro Dascoli, tra i perni della squadra se si pensa che è il quarto giocatore più utilizzato con all’attivo 2091 minuti: «Ultimi novanta minuti dove noi scenderemo in campo per dare il massimo come abbiamo sempre fatto. Questa è stata un’annata lunga e difficile e per me molto impegnativa, ma ho trovato un ambiente sano e un bel gruppo. Devo dire che mi sono davvero divertito. Peccato per non essere riusciti a fare di meglio poiché c’erano tutte le possibilità per stare tranquilli nei play off. Prendiamo quello che verrà anche se ogni caso non è ancora detta l’ultima parola, vediamo come andrà a finire».

Un’annata sicuramente intensa per lo stesso Dascoli: «Dopo la nascita delle bambine, per me negli ultimi anni è stato più complicato del previsto, senza dimenticare che l’età avanza ma è da una vita che faccio calcio e per me il gruppo è sempre al primo posto. Sono contento di aver fatto questa annata e vedremo il futuro cosa mi riserverà».

Gioiese amarcord per Dascoli



Chiuderà la stagione all’insegna dei ricordi lo stesso Dascoli, dal momento che affronterà una Gioiese con cui ha condiviso un campionato indelebile: «Ho tanti bei ricordi a Gioia, innanzitutto perché è una di quelle piazze dove i tifosi sono davvero l’uomo in più. Purtroppo per vicende extra-calcistiche alcune cose si sono gestite male e dunque qualche ricordo negativo c’è anche in mezzo, ma a prescindere da tutto ricordo quell’anno fantastico dove vincemmo tutto quello che c’era da vincere ed è una stagione che rimarrà nel mio cuore».