Serie D, la Vibonese ospita il Paternò per l’ultimo impegno stagionale. Facciolo: «Faremo esordire qualche giovane meritevole»

Domani si chiuderà il campionato di Serie D (girone I) con l’ultima giornata che deciderà gli ultimi verdetti ancora in ballo. Da decidere infatti c’è la griglia play out, la retrocessione diretta, mentre è da tempo stabilita la gerarchia dei play off. Sicura del suo quinto posto la Vibonese che saluterà il campionato davanti ai propri tifosi contro il Paternò, sfida in programma alle ore 15:30. Una gara che non ha nulla in ballo, ma con i rossoblù che vogliono ritrovare i tre punti casalinghi che mancano dallo scorso 2 febbraio.

Le parole di mister Facciolo



In vista dell’ultimo impegno si è espresso mister Michele Facciolo, ai microfoni ufficiali del club e dimostrando comunque le idee chiare nonostante sia un match valido solo per le statistiche: «Vogliamo chiudere la stagione regolare nel miglior modo possibile per poi concentrarci completamente sui play off». Passerella per diverse nuove leve che domani solcheranno il prato dello stadio Luigi Razza: «Faremo riposare qualcuno e, allo stesso tempo, faremo esordire alcuni giovani del nostro settore giovanile che sono meritevoli di una maglia da titolare. In ogni caso il nostro spirito sarà lo stesso che abbiamo avuto in tutte le partite disputate nell’arco dell’intera stagione sportiva, fin dalla prima giornata».