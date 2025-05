Tonno Callipo, dopo la promozione in B1 le giallorosse non si fermano e conquistano un’altra vittoria: 3-0 contro Terrasini

Ventunesima vittoria stagionale in campionato per la squadra femminile della Tonno Callipo (61 punti), che a distanza di una settimana dalla meritata promozione in B1, si impone anche sul campo di Santa Teresa Riva, superando la giovane Terrasini Palermo con un netto 3-0. Un match con poca storia, in cui coach Boschini ha praticamente fatto ruotare tutto l’organico, ad eccezione di Camilla Macedo a cui ha concesso un turno di riposo. Le ragazze giallorosse hanno messo in fila l’ennesimo successo di un campionato che verrà ricordato a lungo, nella giovane storia al femminile della Tonno Callipo. Così è stata l’occasione per ammirare dall’inizio Martina Vinci (buona prestazione condita da 5 punti), per lei un’annata particolare non solo per la promozione in campo quanto anche per la recente laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, dunque complimenti doppi per la brava centrale. E poi, sempre nel match di ieri, da registrare il primo punto stagionale per la giovanissima Giabie Rustani, subentrando in campo negli ultimi due set; oltre anche alle buone prestazioni di Surace e Milazzo, anche loro a referto nel punteggio finale. Insomma più spazio ad atlete che hanno giocato di meno in questa stagione, ma il cui contributo è stato ugualmente importante.

Tornando alla penultima gara di campionato di ieri, lo scout racconta di vantaggi cospicui da parte di Vibo: 8-5, 16-12 e 21-18 nel primo set, poi chiuso 25-18. E gap ancora più vistosi nel secondo set: 8-4, 16-7, 21-10, per portarsi così avanti due set a zero, col 25-11. Infine nel terzo parziale: 8-4, 16-10, 21-19 e chiusura sul 25-21. Due le giallorosse in doppia cifra: la top scorer Benedetta Rizzo con 14 punti (di cui 2 muri e ben 3 ace); e Caterina Bellanca, 11 punti di cui tre ace anche per lei e 1 muro.

Ora in programma l’ultima giornata sabato prossimo al PalaValentia: avversaria la vice capolista Volley Valley, vittoriosa anch’essa ieri, ma distacco sempre immutato di otto punti, si preannuncia sicuramente un bel match e ci si augura anche una numerosa cornice di pubblico per festeggiare degnamente la splendida Tonno Callipo femminile.

La parole di coach Boschini

Divario netto nel match contro Terrasini con coach Boschini alquanto esaustivo nell’esprimere la differenza in campo: «C’è poco da commentare nel senso che non c’è stata partita. Noi abbiamo macinato gioco con tutte le giocatrici, dando spazio a chi ha giocato meno nel corso della stagione. Brava anche Giabie Rustani che quando è entrata ha fatto molto bene. Una partita completamente a senso unico – continua Boschini -, in cui abbiamo espresso tutto il nostro gioco e chiaramente la differenza in campo è stata evidente. Terrasini è una squadra giovane, che tra l’altro sta pure preparando le finali Nazionali Under 18 che si svolgeranno proprio a Vibo (dal 13 al 18 maggio), chiaro sintomo che hanno scelto di puntare su giovanissimi prospetti. Tornando alla partita, dal canto nostro abbiamo battuto bene: praticamente sfruttando al meglio questo fondamentale abbiamo vinto la partita, visto che loro in ricezione hanno fatto fatica. Per cui è stato abbastanza agevole vincere, appunto sfruttando un servizio più aggressivo del solito. Ora ci prepariamo all’ultima di campionato contro Catania, e sicuramente lì – conclude Boschini – sarà un altro tipo di partita».

Il tabellino

DUO RENT VOLLEY TERRASINI – TONNO CALLIPO VV 0-3

(18-25, 11-25, 21-25)

TERRASINI: Saggese 2, Caruso 6, Basile 5, D’Alessandro, Marianelli 9, De Candia 4, Massara 8, Frazzica (L), Biondi. All. Jimenez

TONNO CALLIPO: Curti, Bellanca 11, M. Vinci 5, Rizzo 14, Cammisa 5, D.Vinci 2, Quarto (L), Otta 8, Milazzo 5, Darretta (L), Surace 2, Rustani 1. Ne: Macedo. All. Boschini

Arbitri: Sofia Gagliano e Federico Adamo.

Note: durata set 21’, 17’, 25’, per un’ora e 3’ di gioco. Terrasini: ace 4, bs 8, muri 4, errori 24; Vibo: ace 11, bs 10, muri 4, errori 16. Attacco 33%-46%; Ricezione 39%-44%.