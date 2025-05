Serie D, la Vibonese chiude la regular season con un pareggio casalingo contro il Paternò. Tutto nella ripresa con Giunta che risponde a Floridia

La squadra di mister Michele Facciolo si prepara adesso a disputare la semifinale play off contro la Reggina, in un derby tutto calabrese



La Vibonese conclude il suo personale campionato con un pareggio. Nell’ultima giornata della regular season di Serie D (girone I) infatti il club rossoblù si congeda dai propri tifosi ma non riesce a sfatare il tabù casalingo che la vede a secco di successi interni dallo scorso 2 febbraio. Finisce 1-1 una gara che comunque non metteva nulla in palio dal momento che la compagine calabrese era già sicura da tempo di un piazzamento play off mentre la formazione siciliana chiude a ridosso delle prime sei posizioni.

La partita

Imbottita di giovani la Vibonese, come d’altronde aveva preannunciato lo stesso mister Facciolo il quale manda in campo il giovane portiere Marano, poi il promettente Cosmano sulla linea difensiva esterna e Fragalà a centrocampo. Il tridente è sempre costituito da Alagna e Terranova, coadiuvati da Palumbo.

La Vibonese si fa vedere dalle parti di Tosoni dopo dieci minuti con Terranova. Alla mezz’ora ottima azione manovrata con Squillace che la mette dentro ma Alagna viene anticipato. Si va all’intervallo sullo 0-0 ma a inizio ripresa il Paternò passa con Floridia. Rossoblù vicini al pareggio al 12’ st con Alagna ma sono solo le prove generali dal momento che il pari arriva al 25’ st con il neo entrato Giunta, che la butta dentro direttamente da calcio di punizione.

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Nunziante (30’ pt Squillace), Checa, Capone, Cosmano; Aronica (10’ st Giunta), Atteo, Fragalà (16’ st Varone); Palumbo (17’ pt Napolitano, 32’ st Tarantino), Terranova, Alagna. A disp.: Bolzon, Tarantino, Germinio, Cardinale, Castillo. All. Facciolo

PATERNO’: Tosoni; Pappalardo (36’ st Merola), Marino (20’ st Pannarello), Greco M., D’Alessio; Di Francesco, Greco C. (20’ st Bertella), Puglisi; Floridia (20’ st Retucci), Guida, Miggiano. A disp.: Mileto, Sinatra, Francia, Asero, Porcaro. All. Catalano

ARBITRO: Adam Collier di Gallarate (assistenti Massimiliano Napolitano di Caserta e Antonio Di Domenico di Salerno)

MARCATORI: 6’ st Floridia (P), 25’ st Giunta (V)

NOTE: Corner: 4-1