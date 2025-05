Prima Categoria, sesta vittoria consecutiva per l’Asd Pizzo e adesso il sogno Promozione è a 90 minuti. Punti salvezza per l’Asd Fabrizia sul campo della Stella Mileto

Il campionato di Prima Categoria si appresta a un’incandescente volata per il primo posto e che si deciderà domenica prossima, in occasione dell’ultimo turno. Ha regalato scossoni la ventinovesima (e penultima) giornata e che ha visto innanzitutto, la fuga di Asd Pizzo e Soverato.

I risultati della domenica

A un passo dal sogno l’Asd Pizzo che vince il derby tutto vibonese contro il Piscopio, infila la sua sesta vittoria consecutiva e si tiene stretto il primo posto, a novanta minuti dalla fine di tutto. Il club napitino passa con Soriano, La Torre e Maluccio e manda in estasi l’intera piazza dal momento che, complice la contemporanea sconfitta della Promosport, rimane solo il Soverato come ultima antagonista e con il club di mister Barbieri che ha il destino nelle proprie mani nell’ultima giornata. I giallorossi invece sprecano l’ultima occasione per poter agguantare i play off.Come detto, suicidio Promosport che crolla letteralmente sul campo del Taverna. Un fiume in piena quello biancorosso che si prende un posto matematico nei play off: doppietta di Cariati e le reti di Silvano e Cosentino stendono i lametini. Non sbaglia invece il Soverato che ha ragione sulla Rosarnese in un pirotecnico 4-3 e adesso la squadra di mister Sgrò si giocherà il campionato nella lotta a distanza contro l’Asd Pizzo nell’ultima giornata.

Dolce sconfitta invece per il Bivongi che cade sul campo del Laureana ma, in virtù della sconfitta del Piscopio, ottengono la matematica dei play off (quantomeno del quinto posto). Di Rodriguez, Ferraro e Pititto e reti locali che significano quasi salvezza.Match valevole prevalentemente per le statistiche quello tra Real Montepaone e Asd Sant’Onofrio, anche se questi ultimi sono alla ricerca degli ultimi punti salvezza. Quello che ne è venuto fuori è però un match spettacolare che ha divertito il pubblico. Di 5-2 il risultato finale in favore dei catanzaresi. Punti salvezza importanti invece per la Real Fabriziese che nel derby tutto vibonese contro la Stella Mileto vince per 1-2 grazie alle reti di Schmarson e Aramburù Il Palermiti ottiene tre punti salvezza pesantissimi contro il Prasar.

I risultati

Soverato-Rosarnese 4-3

Lureana-Bivongi 3-2

Taverna-Promosport 4-1

Piscopio-Pizzo 0-3

Palermiti-Prasar 1-0

Real Montepone-Sant’Onofrio 5-2

Stella Mileto-Real Fabriziese 1-2

Riposa: Sersalese

La classifica

Asd Pizzo 55

Soverato 53

Promosport 51

Taverna 50

Bivongi 48

Piscopio 44

Real Montepaone 41

Stella Mileto 34

Rosarnese 33

Sant’Onofrio 32

Real Fabriziese 32

Laureana 30

Prasar 24

Palermiti 22

Sersalese 16

Il prossimo turno

Bivongi-Stella Mileto

Asd Pizzo-Real Montepaone

Prasar-Taverna

Promosport-Piscopio

Rosarnese-Palermiti

Sant’Onofrio-Laureana

Sersalese-Soverato

Riposa: Real Fabriziese