Terza Categoria, l’ultima giornata si chiude col botto. Il Paravati ne fa 6 al Mileto nel derby mentre il Pannaconi schianta (4-1) il Comprensorio Vibonese

Si congeda il campionato di Terza Categoria che, nel week-end appena passato, ha visto concludersi anche la ventiduesima e ultima giornata che ha dato ai posteri anche gli ultimi verdetti, soprattutto a livello di classifica dal momento che le gerarchie erano già stabilite.

L’ultima giornata

Si congeda in grande stile il Tropea campione e neopromosso in Seconda Categoria. Il club in riva alla costa degli déi, infatti, batte la Serrese anche se la partita finirà ai primi 45 minuti. Il direttore di gara, infatti, ne decreta la sospensione per mancanza di numero minino dei giocatori ospiti sul parziale di 5-0: tripletta di Mamone e reti di Calabria e De Luca. Adesso la compagine tropeana programmerà la prossima stagione. Doveva essere il big match dell’ultima giornata, ma Pernocari e Zungrese sono arrivati all’ultima giornata già sicure delle rispettive posizioni. La sfida termina 2-1 in favore dei padroni di casa: a inizio ripresa il vantaggio locale con Combatti ma, quattro minuti più tardi, arriva il pareggio a causa di un autogol. Di Purita, a sei minuti dal termine, la rete della vittoria.

Pomeriggio di festa e sport per chiudere la stagione nel derby tra Asd Mileto e Paravati, anche se è stato un vero tiro a bersaglio da parte della squadra “ospite”. I biancorossi già sicuri del terzo posto e dunque del play off casalingo, crollano infatti inaspettatamente per 0-6 in una gara mai in discussione e che ha visto un Mesiano in versione super e autore di ben quattro gol. Arrotondano il punteggio le reti di Nicolaci e Dimasi.Chiude la stagione con una brutta sconfitta anche il Comprensorio Vibonese che cade sul campodel Pannaconi per 4-1. In forte evidenza Stanganello, autore di una tripletta, mentre cala il poker Tomaino. In mezzo il gol rossoblù di Inzillo. Il programma si chiude con Serra San Bruno-Real Sorianello, finita 3-1 per i padroni di casa con reti di Grenci, Sallah e Andreacchi e Maierato-Cessaniti 1-3.

I risultati

Serra San Bruno-Real Sorianello 3-1

Tropea-Serrese sosp.

Maierato-Cessaniti 1-3

Mileto-Paravati 0-6

Pannaconi-Compr. Vibonese 4-1

Pernocari Zungrese 2-1

La classifica finale

Tropea 57

Zungrese 47

Asd Mileto 43

Pernocari 41

Paravati 37

Compr. Vibonese 32

Pannaconi 28

Serra San Bruno 27

Cessaniti 22

Maierato 18

Serrese 9

Real Sorianello 4