Seconda Categoria, il Nuova Ada vince la finale play off e scrive un pezzo della propria storia ottenendo la promozione. Il Filandari è salvo

Arrivano anche i verdetti delle finali play off e play out del campionato di Seconda Categoria, con quest’ultimo che si congeda così dando appuntamento alla stagione 2025/26. A festeggiare sono Nuova Ada e Filandari, rispettivamente per promozione in prima Categoria e salvezza ottenuta.

Estasi Nuova Ada dunque che, nella finalissima play off, ha la meglio sul Nuova Medimo per 1-2 dopo una gara tiratissima ma che ha prevalentemente gestito la squadra ospite. Una promozione storica e rincorsa fin da dicembre grazie a una corsa forsennata che l’ha portata dalla zona play out appunto a quella play off, e allora non ci poteva essere ciliegina più bella di una stagione da incorniciare. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo chiuso a reti bianche. Al decimo della ripresa è Crupi a sbloccare gli equilibri e, undici minuti più tardi, il solito Varano raddoppia accendendo ancora di più la fiamma dell’entusiasmo dei tifosi. Nel finale Nasso accorcia le distanze, ma non ci sarà più tempo per recuperare.

Per quel che riguarda la finale play out, invece, il Filandari ottiene la salvezza dopo aver battuto l’Amaroni con un secco 4-1 senza repliche. Il club biancorosso, dopo aver steccato lo spareggio con il Briatico, non sbaglia l’appuntamento con la finale e mantiene la categoria. Gara mai in discussione e con i padroni di casa che sin da subito dimostrano la loro fame. Bastano undici minuti a Colacchio per sbloccarla, poi Restuccia e Mazzeo calano il tris prima dell’intervallo. Il poker invece spetta ancora a Colacchio mentre il gol della bandiera ospite è a firma di Bova.