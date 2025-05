Eccellenza, per il secondo anno consecutivo l’ags Soriano è ai play off. I presidenti: «I risultati ci hanno sorriso ma ci abbiamo sempre creduto»

Il club rossoblù batte a domicilio la Gioiese per 1-2 e, in virtù della sconfitta della Reggioravagnese, conquistano il quinto posto in classifica

Il calcio molte volte è strano ma proprio questa sua caratteristica principale lo rende uno degli sport più entusiasmanti. Nulla è scontato fino all’ultimo minuto di gioco, e l’ennesima conferma si è avuta nell’ultimo turno del campionato di Eccellenza che ha nuovamente stravolto le gerarchie dei play off, rivoluzionando la classifica finale. Non aveva il destino nelle proprie mani il Soriano, visto il pari interno precedente contro l’Isola Capo Rizzuto che lo aveva relegato al sesto posto, ma alla fine la fortuna ha sorriso alla compagine rossoblù che al triplice fischio ha ben accolto l’inaspettato: il club vibonese approda ai play off, per il secondo anno consecutivo, dopo aver battuto a domicilio la Gioiese a aver beneficiato del contemporaneo scivolone della Reggioravagnese sul campo di un già sazio Praiatortora.

Le parole dei presidenti

Le parole Giovanni Monardo: «Sono orgoglioso e ringrazio tutti i ragazzi perché se lo meritano. Una menzione anche per mister Figliomeni, mister Marturano e per tutta la cittadinanza di Soriano perché dopo tanti sacrifici merita ancora una volta un posto nei play off. Io ero in panchina ma stavo male, soprattutto vedendo l’Isola Capo Rizzuto recuperare due gol alla Palmese ma poi il risultato di Praia ci a fatto gioire. I ragazzi lo meritavano e l’importante erra esserci. Ora andiamo a Rossano, casa della Rossanese che è una squadra forte, ma in questo momento anche noi lo siamo».



Le parole di Vincenzo Morabito: «Dovevamo fare il nostro e lo abbiamo fatto. Ci credevamo ed è stato proprio questo che ci ha fatto capire di aver fatto un ottimo lavoro. Per fortuna, dal campo del Praiatortora è arrivato il risultato che non ci aspettavamo ma che ci ha fatto gioire. Ora attendiamo i play off per il secondo anno consecutivo. Un grande plauso devo farlo a mister Figliomeni, dal momento che è subentrato in una situazione che non era delle migliori. la cittadinanza deve stare vicino alla squadra e accompagnarla anche a Rossano domenica prossima».