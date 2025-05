Volley, Panificio Pesce supera in trasferta Gm Volley e resta salda in vetta alla classifica

Tutto come copione per il Panificio Pesce che supera in trasferta la Gm Volley, al termine di una gara tutto sommato facile per le ragazze di Vito Iurlaro. Lo avevano detto nella presentazione della gara che l’importante era scendere in campo con il giusto piglio e così è stato. Si dovevano evitare cali di tensione, soprattutto dopo il rientro dalla Supercoppa del Sud, impegno che ha visto la squadra vibonese uscire in semifinale, ma che ha regalato tante emozioni e che ha tolto anche energie in una fase così importante del campionato di Serie C femminile.

In quel di Cosenza Lavecchia e compagne hanno dimostrato una grande solidità a livello di gioco. Si è sofferto solo nel secondo set, quando un piccolo calo del Panificio Pesce ha permesso alle cosentine di rientrare in partita. Poi per fortuna le arancio blu hanno ritrovato il bandolo della matassa e si sono portate a casa il parziale. Primo e terzo set sono stati completamente ad appannaggio delle vibonesi che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo. Morale della favola tre punti in più in classifica, primo posto saldo ed il futuro sempre nelle mani del Panificio Pesce.

Il tabellino

Gm Volley 0 – Panificio Pesce 3