Tropea, l’Asd Energia e Ritmo del maestro La Torre conquista il quinto posto nella III edizione della Coppa Calabria Karate Csen

L’associazione sportiva dilettantistica Energia e Ritmo del maestro Antonio La Torre conquista il secondo posto alla terza edizione della Coppa Calabria Karate Csen, che quest’anno è stata dedicata alla memoria di Cinzia Ceravolo, karateka di Petrizzi e originaria di Calimera di San Calogero. La manifestazione sportiva si è tenuta domenica 4 maggio al Pala Gallo di Catanzaro ed è stata organizzata dal Comitato regionale Calabria del Centro Sportivo Educativo Nazionale, l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Cinzia Ceravolo è scomparsa tragicamente il 26 agosto 2022 a seguito di un drammatico incidente stradale in cui è rimasta coinvolta a Liverpool, dove risiedeva e lavorava nel settore aeronautico per una compagnia internazionale. Presenti al Pala Gallo i genitori di Cinzia, che hanno aperto la manifestazione, alla presenza del presidente del comitato regionale Fijlkam Enzo Migliarese, della presidente regionale del settore Karate Viola Zangara, del commissario tecnico regionale Luciano Dichiera, del referente arbitri Vincenzo Martino, del presidente regionale del settore Judo Giuseppe Gallelli. Per tutti gli intervenuti, il Comitato regionale Csen ha donato una targa ricordo. A fare da padroni di casa il vicepresidente nazionale Csen Francesco De Nardo, il presidente del comitato regionale Calabria Antonio Caira, il referente regionale Karate Csen Vito Greto, il referente nazionale arbitri Csen Max Roncato, il coordinatore dei presidenti di giuria Stefano Bosco.

Presenti anche gli amici nel mondo del karate di Cinzia, rappresentati nel parterre di apertura dell’evento dal suo maestro Vito Fiumara e da due compagni di squadra d’eccellenza: il già citato Vito Greto, che ha fortemente voluto intitolare la terza edizione della Coppa Calabria Csen alla figura di Cinzia Ceravolo e il maestro Mario Rigillo. Ognuno degli intervenuti ha voluto dedicare un pensiero a Cinzia e tutto il Pala Gallo, gremito in ogni posto dai tantissimi spettatori presenti per assistere allo spettacolo sportivo, si sono uniti simbolicamente in un abbraccio rivolto alla mamma e al papà della karateka calabrese. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di 239 atleti con oltre 500 gare in tabellone, è stata vinta dall’Asd New Talents, società con sede a Girifalco ma che opera in più palestre nel catanzarese, con 52 medaglie (17 d’oro, 18 d’argento e 17 di bronzo), mentre la Asd Energia e Ritmo del maestro La Torre è stata la prima squadra vibonese, con 27 medaglie (10 d’oro, 8 d’argento e 9 di bronzo, mentre il terzo gradino del podio l’ha conquistato la cosentina Asd Ciccio Mollos Gym di Torano Castello con 17 medaglie (8 d’oro, 4 d’argento e 5 di bronzo). Andando alla cronaca dell’evento, la società tropeana che opera a Santa Domenica di Ricadi ha partecipato a 47 gare.

Le medaglie sono giunte copiose: nella categoria kumite under 10 femminile da cintura bianca a marrone ha vinto la medaglia d’oro Viviana Costanzo, che ha preso anche la medaglia d’argento per il palloncino fanciulli gialla-arancio e la medaglia di bronzo nel kata fanciulli gialla-arancio, mentre sul terzo gradino del podio del kumite femminile under 10 è salita Delia Bova, classificatasi prima nella gara del palloncino fanciulli bianche e prima nella gara del kata fanciulli femminile bianche. Primo posto e medaglia d’oro nella categoria under 10 maschile per Joseph Barritta, che ha vinto anche la gara del palloncino fanciulli verdi-blu-marroni e la gara del kata per le cinture verdi-blu-marroni. Secondo posto e medaglia d’argento per Domenico Famà nella gara del palloncino bambini e terzo ex aequo e medaglia di bronzo per Cristian Auteri. Sempre nel palloncino, categoria fanciulli, terzo ex aequo per Leonardo Ostone, arrivato terzo anche nel kata fanciulli cinture bianche. Due podi tutti per Energia e Ritmo nelle categorie palloncino ragazzi femminile: nella categoria cinture bianche primo posto per Maria Laura Ortelio, secondo per Amelia Ostone e terzo per Tirsa De Seta, mentre per la categoria gialla-arancio primo posto per Chloe Tavella e secondo per Francesca Famà, che si sono sfidate in gara secca. Le ragazze si sono ripetute nel kumite categoria ragazzi femminile, in varie fasce di peso: argento per Ostone e bronzo per Tavella, terzo gradino del podio per De Seta, primo per Maria Laura Ortelio e terzo nella medesima fascia di peso per Famà.

Sempre nel kumite ragazzi ma maschile, ha conquistato il secondo posto Domenico Pontoriero, salito sul terzo gradino del podio nel kata ragazzi marroni. Nella gara del kata maschile bambini terzo posto ex aequo per Cristian Auteri. Podio tutto rosa per la Energia e Ritmo anche nel kata ragazzi femminile delle cinture bianche, con Ostone prima, De Seta seconda e Ortelio terza. Nel kata cadetti cinture marroni e nere ha vinto la medaglia d’argento Lorenzo Pontoriero, ma una menzione va fatta anche per Fabio Cinquegrana checonquista invece, nella categoria cadetti, il secondo posto nel Kumite e il terzo nel Kata. Soddisfatto il maestro La Torre, che porta un secondo posto generale tra tutte le 26 squadre iscritte, a coronamento di una stagione sportiva ricca di impegni, che si concluderà con gli esami sociali di giugno e, per alcuni atleti della società, con il campus sportivo organizzato da Csen a Rossano per fine mese, che consentirà agli atleti di fare esperienza con lezioni full immersion tenute da maestri di caratura internazionale.