Per la Vibonese il play off passa ancora dalla Reggina, Giunta: «Non sarà come l’ultima volta, possiamo metterli in difficoltà»

Terminato il campionato di Serie D, spazio adesso ai play off che inizieranno domenica. Ancora in gioco la Vibonese che, seppur tra mille difficoltà, ha chiuso al quinto posto in classifica che significa appunto spareggio ma con l’imperativo di vincere se vuole andare avanti. Ancora una volta sarà sfida fratricida con la Reggina per il secondo anno consecutivo, con la scorsa stagione che si giocò allo stadio Luigi Razza mentre questa domenica si giocherà al Granillo.

Bilancio positivo

Ai nostri microfoni si è espresso il centrocampista Francesco Giunta, in gol nell’ultima domenica di campionato contro il Paternò: «L’obiettivo prefissato è stato raggiunto, anche se in casa avremmo potuto fare meglio, dunque potevamo avere qualche punto in più e cercare di lottare per il terzo o per il quarto posto. Nel complesso però la stagione la reputo positiva».

Nuova sfida alla Reggina

Sarà la settimana che porterà alla semifinale play off dunque, in un derby tutto calabrese: «Sarà una partita difficile e dura perché sappiamo dell’importanza che ha la rosa della Reggina, una squadra che ha tenuto un ruolino di marcia imponente e, se non ci fosse stato il Siracusa, in tutti gli altri gironi avrebbe vinto il campionato. Questa è la quarta volta che li affronteremo in questa stagione e proveremo a fare ciò che non è successo finora, ovvero vincere contro di loro».

La compagine rossoblù sicuramente è consapevole della propria forza e proverà a cambiare l’epilogo dell’ultimo match di campionato (lo scorso 30 marzo), quando cioè venne ribaltata dall’avversario: «Sappiamo che possiamo metterli in difficoltà – continua Giunta – e lo abbiamo dimostrato. Cercheremo di limare gli errori che ci hanno portato a prendere quei due gol, ma quella fu una partita equilibrata con noi che giocammo un buon calcio mentre loro non hanno creato alcun tiro. Nel bilancio totale è stata una partita equilibrata».

Ritornare tra i professionisti

In ogni caso, la Vibonese si conferma tra le big di questa categoria, anche se la voglia di tornare in habitat più consoni è grande: «Sicuramente la potenza economica e la serietà della presidenza Caffo è sotto gli occhi di tutti. Ringraziamo il presidente per gli sforzi, l’impegno e per come ci tratta, ovvero come una famiglia. Sotto questo aspetto posso dire che siamo privilegiati. L’obiettivo sicuramente è quello di fare il massimo e ritornare il prima possibile tra i protagonisti perché Vibo lo merita».

I precedenti recenti

Cinque i precedenti nelle ultime due stagioni e con un bilancio complessivo che pende a favore del club amaranto con quattro successi e un pareggio. Negli ultimi due anni, infatti, mai la compagine rossoblù è riuscita a battere la Reggina. Due sconfitte in campionato quest’anno: 17 novembre 2024 Vibonese-Reggina 0-1 e 20 marzo 2025 Reggina-Vibonese 2-1. Non meglio nella scorsa stagione, quando la Vibonese racimolò solo un punto in campionato tra andata e ritorno (12 novembre 2023 Reggina-Vibonese 0-0 e 24 marzo 2024 Reggina-Vibonese 1-0. Quell’anno culminò con la semifinale play off del 12 maggio, allo stadio Luigi Razza, dove trionfò la Reggina (che perse poi in finale contro il Siracusa).