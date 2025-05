Nasce a Vibo il Milan Club Ricky Kakà, è il primo sodalizio rossonero della provincia

Il territorio vibonese si arricchisce di un altro progetto sportivo che va a coinvolgere i giovani del comprensorio e non solo. Nasce infatti il Milan Club Ricky Kakà, una nuova realtà per i tifosi rossoneri e non solo. Tutto è praticamente pronto e si attende l’effettiva ufficialità.

Il progetto ha dunque preso forma e promette di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di calcio della provincia vibonese. L’iniziativa per il progetto Milan Club Ricky Kakà nasce con l’obiettivo di riunire gli appassionati di calcio nella zona, creando un punto di riferimento per i tifosi rossoneri ma appunto anche di chi pratica con passione questo sport. Il progetto è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati di calcio locali, che da tempo reclamavano la presenza di un club ufficiale del Milan nel Vibonese. Nei prossimi mesi, seguiranno aggiornamenti e novità sul Milan Club Ricky Kakà, che promette di diventare un importante punto di aggregazione per i tifosi.

«Il Milan Club Ricky Kakà sarà un luogo di incontro e di condivisione per tutti gli appassionati del Milan – hanno dichiarato i promotore del progetto – siamo entusiasti di poter offrire ai tifosi locali un’opportunità di aggregazione e di passione per il calcio». Un’occasione, questa, per incontrarsi e condividere una passione comune. Sarà anche un’opportunità per organizzare eventi e iniziative legate al calcio e prevalentemente al Milan.