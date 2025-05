Si disputeranno domenica 11 maggio, con inizio alle ore 11 al Pala Borsellino di Vibo Valentia, le finali territoriali Under 13 Maschile 3X3. La manifestazione vedrà impegnati i ragazzi della Pizzeria Schiavello che scenderanno in campo contro per la conquista dell’importante titolo in palio. Oltre alla squadra vibonese, ci saranno ai nastri di partenza l’Altaflex Catanzaro, che molti danno come la favorita, poi il Torretta ed infine la Raffaele Lamezia. Sarà una grande occasione per i ragazzi allenati dal coach Mirko Bartoluccio, apprezzato docente di Scienze motorie, per mettersi in mostra e per cercare di vincere queste finali e puntare sempre più in alto.

Ovviamente, come sempre accade nel mondo dello sport, a decretare la squadra più forte o quella più meritevole sarà sempre il campo da gioco. Ma la cosa sicura è che il coach Bartoluccio sa bene che tutti gli atleti che verranno schierati daranno il massimo, come è sempre accaduto in questa importante stagione. Ricordiamo che l’ingresso alla struttura vibonese è totalmente gratuito, per cui si invitano quanti più tifosi possibile a gremire gli spalti a ad incitare la Pizzeria Schiavello per tutta la durata della manifestazione.