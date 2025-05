Serie D, c’è ancora una volta la Reggina sul cammino play off della Vibonese: si rinnova il duello della scorsa stagione

Sarà ancora Reggina-Vibonese e sarà ancora incrocio play off. Si rinnova il duello tra le due calabresi in una sorta di sfida infinita e che le vedrà contrapposte, per il secondo anno consecutivo, nella semifinale play off del campionato di Serie D (girone I). Il club rossoblù da tempo era ormai sicuro del quinto posto ma non dell’avversario, dal momento che la controparte amaranto ha lottato fino all’ultima giornata per strappare il primo posto al Siracusa, diviso da un solo punto. Alla fine così non è stato e dunque la strada (tortuosa) per il ritorno in Lega Pro passa dalle montagne russe degli spareggi. un percorso quasi netto quello reggino, concluso con ben 77 punti in saccoccia (a +12 sulla terza) e con sole tre sconfitte stagionali. Più altalenante invece l’andamento della squadra di mister Facciolo che ha chiuso la regular season a quota 50 punti ma con 12 sconfitte.

I precedenti recenti

Come detto, una sorta di questione personale tra le due parti dal momento che questo sarà il sesto incrocio nelle ultime due stagioni. Cinque infatti i precedenti nelle ultime due stagioni e con un bilancio complessivo che pende a favore del club amaranto che vanta quattro successi e un pareggio. Negli ultimi due anni, infatti, mai la Vibonese è riuscita a battere la Reggina. Due sconfitte in campionato quest’anno: 17 novembre 2024 Vibonese-Reggina 0-1 e 20 marzo 2025 Reggina-Vibonese 2-1. Non meglio nella scorsa stagione, quando la Vibonese racimolò solo un punto in campionato tra andata e ritorno (12 novembre 2023 Reggina-Vibonese 0-0 e 24 marzo 2024 Reggina-Vibonese 1-0). Quell’anno culminò poi con la semifinale play off del 12 maggio, allo stadio Luigi Razza, dove trionfò la Reggina (che perse poi in finale proprio contro il Siracusa). Altre partite e altre storia.