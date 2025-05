Volley, ai play off Panificio Pesce contro Rossano. Coach Iurlano: «Anche un piccolo passo falso potrebbe esserci fatale»

Il Panificio Pesce domani alle ore 18:30 affronterà la prima di quattro partite che costituiscono il rush finale dei play off, affrontando il Rossano in casa al Pala Borsellino di Vibo Valentia. La squadra cosentina è una formazione giovane e combattiva che, pur lontana dalle posizioni di vertice, arriverà con il chiaro intento di mettere in difficoltà la capolista. Il Panificio Pesce, dunque non può permettersi errori, la lotta al vertice è serrata e le prime tre formazioni sono racchiuse in pochi punti.

Per centrare la promozione la squadra vibonese dovrà affrontare ogni sfida con determinazione come ha sottolineato, inoltre il coach Iurlano: «Sono state delle settimane molto impegnative per tuti noi, play off, Supercoppa del sud, tutti impegni importanti che per fortuna non hanno scalfito nulla nel gruppo. Le ragazze sono state bravissime a rientrare con la testa in clima campionato ed abbiamo portato a casa una vittoria importante a Cosenza. Noi siamo consapevoli di essere le prime in classifica ma al tempo stesso dobbiamo mantenere la barra dritta. Anche un piccolo passo falso andrebbe a compromettere il cammino sin qui fatto». L’allenatore in riferimento al match di domani ha, inoltre aggiunto: «Rossano è una squadra giovane e per questo la temo. Ho chiesto a tutte le atlete il massimo impegno ed una grande concentrazione per portare a casa la vittoria». L’ingresso per seguire la gara sarà totalmente gratuito.