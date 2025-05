Dilettanti, il Comprensorio Vibonese organizza il Primo Memorial “Costantino Borello” in ricordo del giovane arbitro scomparso

Ci sono persone che, anche se restano su questa terra solo per un breve tratto di strada, lasciano un segno indelebile e Costantino Borello era uno di quei ragazzi: sempre col sorriso, con una passione immensa per il calcio e una voglia contagiosa di vivere e condividere.

Costantino Borello, un sogno infranto

Giovane ragazzo vibonese di 17 anni, era arbitro dal 2 marzo 2017. Al termine di una partita, però, lo stesso chiamava il designatore per dire che avvertiva alcuni dolori alla gamba e che era il caso di fare tutti gli esami necessari. Fu quell’episodio l’inizio di un calvario senza fine che non portò mai Costantino al pronto rientro sui campi. Un nemico vigliacco, quello che si era impossessato di lui, che non gli consentì di rimettersi quelle scarpette e indossare al collo quel fischietto per dirigere le partite. Tutta la grinta del giovane non è bastata a vincere su quel nemico con quest’ultimo che purtroppo ebbe la meglio un anno dopo, nel 2018.

Primo Memorial



Per onorare il suo ricordo, nasce dunque il primo Memorial “Costantino Borello”, un torneo di calcio a 7 organizzato dal Comprensorio Vibonese, squadra militante nel campionato di Terza Categoria, insieme alla comunità locale. Un evento che unisce sport, amicizia e cuore e anche un’occasione per ritrovarsi e trasformare il dolore in energia positiva, quella che solo lo sport sa regalare. Ancora una volta, inoltre, il Comprensorio Vibonese si distingue e va oltre i risultati sportivi, perché esso è un club sociale. Il torneo si terrò allo stadio comunale “Costantino Borello” sito nella frazione Nao di Jonadi. Le iscrizioni andranno dal 15 maggio al 5 giugno (quota di 250 euro a squadra) e prevedono un numero minimo di otto squadre di 8/12 giocatori.

I premi in palio

Tanti i premi in palio, sia collettivi che singoli. Alla squadra vincitrice andrà il primo premio che prevede un viaggio in Italia per tutta la squadra di cinque giorni e per tutti i partecipanti del team vincitore; la squadra finalista beneficerà invece di una cena offerta mentre la terza classificata avrà un ingresso gratis in piscina. Spazio poi ai premi singoli: miglior giocatore, miglior giovane, miglior portiere e capocannoniere.