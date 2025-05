Calcio dei Dilettanti in lutto: si è spento Angelo Ceravolo, storica guida della Delegazione provinciale Figc-Lnd

Con profondo cordoglio, il mondo del calcio vibonese e calabrese piange la scomparsa di Angelo Ceravolo, figura storica e punto di riferimento per lo sport locale. Per oltre un trentennio, Ceravolo ha guidato con dedizione e passione la Delegazione provinciale Figc di Vibo Valentia, lasciando un’impronta indelebile nel panorama calcistico del territorio. Sia oggi che per la giornata di domenica verrà osservato un minuto di raccoglimento in tutte le gare che si svolgeranno nella provincia di Vibo Valentia.

Il presidente Saverio Mirarchi, profondamente colpito dalla notizia: «Perdiamo oggi non solo un dirigente di grande valore, ma un amico sincero e un autentico promotore dei valori sportivi. Angelo ha dedicato la sua vita al calcio calabrese con una passione instancabile e un’integrità morale esemplare. Il suo impegno costante per lo sviluppo del movimento calcistico nella provincia di Vibo Valentia ha rappresentato un faro per tutti noi. Il suo lascito non sarà dimenticato e continuerà a ispirare il nostro lavoro quotidiano. A nome di tutto il Comitato regionale Figc-Lnd Calabria, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Ceravolo in questo momento di immenso dolore».