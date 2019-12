Calcio a 5, weekend positivo per Vibo

La prima squadra ritrova la vittoria, la Juniores chiude il girone di andata con il segno positivo

Un weekend ricco di soddisfazioni, quello appena concluso per la società Vibo Calcio a 5. La prima squadra ha ritrovato il sorriso e lo ha fatto forse in uno dei momenti più difficili e delicati. Battuta in casa per 7-3 la Farmacia Centrale Paola, vittoria che rilancia in classifica la formazione di mister Maccarrone e soprattutto dà la giusta grinta per affrontare l’ultima gara del girone di andata, in trasferta con il Blingink Soverato. Un’altra gara insidiosa. Questo significa essere un vero gruppo. Ma chi merita particolare attenzione, è certamente la Juniores. Con la super vittoria in casa contro la Futsal Seles si chiude – e nel migliore dei modi – il girone di andata. Terza posizione agganciata, grazie anche alla vittoria di domenica scorsa nel derby contro la Virtus Sbs (prima vittoria esterna). Questo perché il lavoro paga sempre. Ma prima di salutare il 2019, c’è ancora una partita, la prima di ritorno contro la capolista Roccella. Una partita che la squadra affronterà con un piglio diverso rispetto all’andata, considerando anche il fattore casa. (Ufficio stampa Vibo C5)