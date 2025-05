Volley, il Panificio Pesce soffre ma alla fine sorride: battuto il Rossano per 3-1

Le ragazze vibonesi escono vincitrici dal Pala Borsellino dopo una prova combattuta fino alla fine e corrono verso l’obiettivo della promozione in Serie B2

Cuore, grinta e determinazione. Sono queste le componenti che hanno permesso al Panificio Pesce, in una serata leggermente grigia, di superare un Rossano in grande spolvero, arrivato a Vibo Valentia per provare a dare fastidio alla capolista. E così è stato.

Le ragazze cosentine hanno infatti giocato una pallavolo molto proficua, che a lunghi tratti ha messo in seria difficoltà la squadra di casa. Lavecchia e compagne, però, nel momento più buio hanno raschiato il fondo del barile ed hanno alzato la testa portando a casa una vittoria per 3-1 pesantissima, soprattutto dopo la sconfitta di Paola, fermata a Catanzaro. Sono tre punti che conteranno molto da qui alla fine dei play off.

Nel primo set il Panificio Pesce parte benissimo e si porta avanti nel punteggio. Rossano non reagisce e si va sull’uno a zero. Nel secondo parziale le cosentine sono un’altra squadra, cattiva e determinata, che lotta su ogni pallone e mette in difficoltà la squadra vibonese. Si va sull’uno a uno. Nel terzo parziale ancora una volta avanti il Panificio Pesce che lascia indietro nel punteggio le avversarie e va sul due a uno. Il quarto parziale è da cardiopalma.

Punto a punto, palla su palla. Rossano va avanti con il Panificio Pesce che non molla. Nel rush finale esce fuori la voglia di vincere della vibonesi che tirano fuori le unghie e portano a casa una vittoria fondamentale. Ora la lotta per la promozione in Serie B2 sembra essere circoscritta alle due squadre vibonesi Panificio Pesce e Pizzo.