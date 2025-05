Volley femminile, la Tonno Callipo in B1 dopo un biennio di successi. Le voci dei protagonisti: «Impresa che rimarrà nella storia»

Un turbinio di emozioni e di gioia quello all’interno del PalaValentia di Vibo, casa della Tonno Callipo Volley femminile che ha festeggiato davanti ai propri tifosi la promozione al prossimo campionato di Serie B1. La certezza aritmetica, a dire il vero, era già arrivata lo scorso 27 aprile con la vittoria per 3-1 contro la GBT Palermo ma adesso, in occasione dell’ultima giornata contro la Farmitalia Volley (seconda in classifica, ma con otto lunghezze in meno) le pallavoliste di coach Boschini hanno potuto festeggiare insieme ai propri tifosi, coronando una cavalcata lunga due anni e a livelli vertiginosi: 55 vittorie consecutive nel corso dell’ultimo biennio, con l’unico scivolone registrato il 19 aprile aprile nella finale di Coppa Italia di Serie B2, nella sconfitta contro la Florens Vigevano. Per la cronaca, l’ultima partita di campionato contro la Farmitalia Volley è terminata con il punteggio di 3-1.



L’emozione di coach Boschini e della Vinci

Sono lacrime di emozioni, di sudore e di soddisfazione quelle di coach Boschini al termine della partita contro la compagine catanese e dopo l’apoteosi finale intrisa di festa ed entusiasmo. Ecco le parole dello stesso Boschini in esclusiva ai nostri microfoni: «Avevamo ancora un obiettivo ben preciso, anche se è sfumata la Coppa Italia per merito dell’avversario, ed era quello dell’imbattibilità stagionale. Un obiettivo che nessuno ci aveva dato ma che abbiamo deciso noi. Chiudere questi due anni al PalaValentia è qualcosa di emozionante e sono tante cose che vorrei dire, ma sono davvero preso dall’emozione e dalla gioia. Vorrei innanzitutto ringraziare il presidente, la società e le ragazze per lo splendido percorso fatto in questi due anni e che rimarrà senz’altro indelebile come una scritta nel cuore e nella testa».

Stessa emozione contenuta, ma alquanto visibile, quella della capitana della squadra Denise Vinci: «Indescrivibile un’emozione del genere, con il Palazzetto colmo di bambini e giovani che sono accorsi a vedere e a festeggiare questa squadra. Bello anche vedere altre società avvicinarsi a questa bella realtà come la nostra. Mi preme ringraziare tutti, dal presidente fino ad arrivare ai tifosi perché è davvero bello vedere il sostegno degli altri».

Una cavalcata, quella dell’ultimo biennio, che resterà nella storia di questo club e difficilmente ripercorribile non solo per loro ma per ogni altra squadra: «Le 55 vittorie degli ultimi due anni? Devo ammetterlo, abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché a un certo punto vincere ti porta a vincere sempre e finire la stagione così è sicuramente un orgoglio, ma era un nostro obiettivo e la squadra aveva tutte le potenzialità per raggiungerlo e di fatti lo ha fatto». Adesso la prossima stagione e il futuro: «A breve la società programmerà la prossima stagione in Serie B1 e con il presidente che è stato chiaro, ovvero vuole portare questa squadra in alto e ai vertici delle categorie nazionali. Quanto al mio ruolo futuro non so ancora quale sarà, per il momento ci godiamo la festa».

Callipo e Defina alzano l’asticella

Il volto della soddisfazione anche il presidente Pippo Callipo che guarda già alla prossima stagione, e con obiettivi precisi: «Faremo un campionato affrontando squadre del centro e sud Italia e sarà una bella corsa. Per la prossima stagione contiamo di fare senz’altro una squadra competitiva, consapevoli che sarà difficile migliorare un gruppo come questo che ha vinto tutte le partite. Sicuramente andremo avanti con il nostro progetto e per il prossimo anno l’obiettivo principale sarà quello di far divertire chi verrà a vedere la Tonno Callipo femminile».

Cerca di alzare l’asticella anche il direttore sportivo Defina: «Innanzitutto un risultato prestigioso per una squadra costruita con questo intento. Credo che fare le squadre sulla carta è sempre facile, ma è poi il campo a decretare i valori effettivi. Di fatto proprio il terreno di gioco ha decretato che eravamo la squadra più forte del girone. Le ragazze si sono adoperate fin da agosto per arrivare a oggi che è il coronamento del duro lavoro di questi mesi». Un biennio storico, ma adesso si vuole alzare ulteriormente l’asticella: «Questi due anni sono culminati con la promozione e con la chiusura di un progetto biennale che ci doveva portare a questo e lo ha fatto. Adesso ci godiamo qualche ora di riposo e poi programmeremo il prossimo biennio che vedrà la Tonno Callipo femminile fare una stagione proiettata verso l’alto. Sarà sicuramente un campionato difficile ma questa squadra ha il dna vincente e cercheremo di costruire la squadra più forte possibile e che sia in grado di restare in corsa per tutti gli obiettivi prefissati».