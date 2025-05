Prima Categoria, l’Asd Pizzo corona il ritorno in Promozione che mancava dal 1957. La Stella Mileto perde ma è salva, saranno play out per Asd Fabrizia

Dopo quasi settanta anni di attese e rincorse, l’Asd Pizzo torna nel palcoscenico dei grandi. Si è conclusa la stagione del campionato di Prima Categoria e che ha visto, appunto, la vittoria napitina che torna tra i grandi dopo ben sette decenni. Un’estasi incontrollata e alquanto comprensibile, perché adesso anche l’Asd Pizzo è tra le regine del calcio regionale.

I verdetti dell’ultima giornata

Un’apoteosi che è stata rinchiusa per settant’annni e che adesso può sconfinare in tutta la sua gioia. La formazione di mister Barbieri aveva il destino nelle proprie mani, essendo prima e con due punti di vantaggio sul Soverato e sicuramente non è stata l’ultima partita a mandare in fumo i sacrifici e la rincorsa di un anno intero. Battuto il Real Montepaone con un secco 3-0 in un clima di festa e canti, coronando una rincorsa folle e che solamente qualche mese fa era ai limiti del possibile, basti pensare che a dicembre era a meno undici dalla vetta. Invece di impossibile nella piazza napitina non c’è nulla, e anche per mister Barbieri che si conferma certezza dopo le vittorie sulla panchina del Parghelia. Partita sbloccata dopo un quarto d’ora da La Torre mentre, al 35’ pt, Tripodi si inventa un gran gol. Nella ripresa chiude i conti Filardo e al triplice fischio può esplodere l’estasi bianco/blu. Onora fino alla fine il campionato il Soverato, ultima antagonista del club napitino, che supera la già retrocessa Sersalese sperando fino all’ultimo in un clamoroso scossone. I biancorossi sono straripanti e battono gli avversari con un esagerato 3-8 centrando comunque un secondo posto che vuol dire play off casalingo contro il Taverna.

Chiude con una vittoria la Promosport dopo la batosta di settimana scorsa contro il già menzionato Taverna. Il club napitino supera il Piscopio non senza fatica e per 3-2. Non bastano ai vibonesi le reti di Spina e Fanelli. La Promosport affronterà il Bivongi nella semifinale play off. Proprio il Bivongi è un fiume in piena che saluta la stagione con tre punti e il quarto posto in extremis, superando la Stella Mileto con un rotondo 5-1: in gol Salim, Boigorri, Minervino, autogol e Tassone. Crolla il taverna che perde appunto il quarto posto. I biancorossi cadono contro il Prasar per 3-1 e al play off affronteranno appunto il Soverato. Quanto al Prasar, sarà play out esterno per mantenere la categoria. Un vero e proprio spareggio per la salvezza quello tra Sant’Onofrio e Laureana, e a sorridere alla fine sono proprio questi ultimi che si impongono per 1-2 in rimonta: iniziale vantaggio giallorosso di Augurusa ma Valeo prima e Romeo poi ribaltano tutto. Ottiene la salvezza la Rosarnese che batte 3-1 il Palermiti.

I risultati

Bivongi-Stella Mileto 5-1

Asd Pizzo-Real Montepaone 3-0

Prasar-Taverna 3-1

Promosport-Piscopio 3-2

Rosarnese-Palermiti 3-1

Sant’Onofrio-Laureana 1-2

Sersalese-Soverato 3-8

Riposa: Asd Fabrizia

La classifica finale

Asd Pizzo 58

Soverato 56

Promosport 54

Bivongi 51

Taverna 50

Piscopio 44

Real Montepaone 41

Rosarnese 36

Stella Mileto 34

Laureana 33

Asd Sant’Onofrio 32

Asd Fabrizia 32

Prasar 27

Palermiti 22

Sersalese 16