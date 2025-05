Prima Categoria, l’Asd Pizzo batte 3-0 il Real Montepaone e approda nel campionato di Promozione dopo circa settant’anni

L’ultimo ballo è forse quello più importante, poiché è il primo step al passo successivo ma è anche un momento dove tutto quello che hai fatto e realizzato ti scorre davanti, prima di aprire altre porte. Forse è anche per questo motivo che l’Asd Pizzo ha voluto etichettare questo pomeriggio magico così. Dopo circa settant’anni la squadra napitina è promossa al campionato di Promozione dopo aver vinto il campionato di Prima Categoria. Ci è voluta l’ultima giornata affinché la matematica si materializzasse, ma alla fine è arrivata con tutto l’entusiasmo dei tifosi fuori lo stadio.

La partita

Servivano tre punti per liberare un urlo di gioia rimasto sopito per tanto tempo e così è stato: battuto 3-0 il Real Montepaone senza particolari patemi ma con tanto entusiasmo. La fame di arrivare è tanta e si vede fin dalle battute iniziali, con il palo di Contartese dopo una bella incursione centrale mentre, due minuti più tardi, Filardo va vicinissimo al vantaggio con un gran colpo di testa. Erano le prove generali perché al quarto d’ora arriva l’effettivo vantaggio: Antonio La Torre si avventa in area di rigore e firma il gol del momentaneo 1-0, anche se purtroppo la sua partita finirà qualche minuto più tardi per una brutta botta alla caviglia che non gli ha consentito di continuare. Al 35′ pt arriva anche il raddoppio a firma di Tripodi che si inventa un gol di pregevole fattura. Nella ripresa esce meglio il Real Montepaone che va più volte vicina alla rete prima al quarto minuto con un rasente di Bitonte e poi al quarto d’ora. Al ventesimo però chiude tutti i conti Filardo che alimenta il già disteso clima di festa. Al triplice fischio può esplodere l’apoteosi: l’Asd Pizzo è incredulo ma felice e dopo settant’anni è finalmente Promozione.

Il tabellino

ASD PIZZO: Bombai; Bruni, Ibra, Sokona, Araco; Toscano, Filardo (28′ st Maluccio F.), Contartese (21′ st La Ferla); La Torre A. (24′ pt Maluccio S.), Tripodi (10′ st Yusupha), Soriano (32′ st Colloca). A disp.: Pititto, Malerba, Porcelli. All. Barbieri

REAL MONTEPAONE: Colelli; Costanzo, Ienco (32′ st Cannistra), Augustin, Paparazzo; Platì, Lettieri, Voci; Bitonte (15′ st Sissoko), Maida, Sgro (24′ st Barbuto). A disp.: Barbuto, Romeo, Cannistrà, Cristiano, Pugliano, Bellocci, Sosa, Pizzonia. All. Pisano

ARBITRO: Davide Saullo di Paola

MARCATORI: 16′ pt La Torre, 35′ pt Tripodi, 20′ st Filardo

NOTE: Partita disputata a porte chiuse. Temperatura a tratti estiva e con qualche nuvola sparsa