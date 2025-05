Vibo capitale del volley femminile Under 18: ventisette squadre da tutta Italia si affrontano in città dal 13 al 18 maggio

Vibo Valentia entra nel vivo di una settimana all’insegna dello sport. Oggi nella sala consiliare del Comune capoluogo si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle finali nazionali di pallavolo femminile Under 18 che vedranno protagonista la provincia di Vibo dal 13 al 18 maggio, giorno in cui sarà proclamata la squadra vincitrice. Oltre Vibo, saranno coinvolti anche i comuni di Zambrone e Pizzo, che ospiteranno le 27 squadre provenienti da tutta Italia.

Le finali nazionali Under 18

La conferenza stampa di oggi pomeriggio si è aperta con le parole del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo che ha evidenziato: «È mio dovere ringraziare tutte le istituzioni, la Regione Calabria, la Provincia di Vibo Valentia e il presidente L’Andolina, il Comune di Pizzo, rappresentato dal sindaco Pititto, e quello di Zambrone, con il capogruppo di maggioranza Mariana Iannello. Un ringraziamento particolare va a Carmelo Sestito, rappresentante della Federazione italiana pallavolo, ideatore e motore dell’intera organizzazione di queste finali nazionali Under 18. È ovvio che questa cosa ci inorgoglisce perché a parte l’evento di per se importantissimo, siamo riusciti a mettere insieme tante capacità, tante forze sia istituzionali che sportive per raggiungere l’obiettivo. Non vi nascondo che non è stato semplice organizzare questi cinque giorni pieni di sport e non possiamo che essere orgogliosi di tutto questo».

Sport e promozione del territorio

Tra i presenti, anche le due squadre femminili locali, Panificio Pesce e Tonno Callipo che, però non saranno tra le partecipanti della competizione. «Attraverso lo sport – ha affermato il sindaco di Pizzo, Sergio Pititto – cerchiamo di promuovere anche il territorio. Ieri – ha aggiunto il primo cittadino – con l’asd Pizzo abbiamo ottenuto un successo sportivo con la promozione in prima categoria dopo 70 anni. Noi abbiamo più obiettivi, in primis dare una bella accoglienza, far vivere il territorio e promuovere ancora di più i valori dello sport unendo anche la promozione sociale che non guasta. E, lo dico a nome di chi amministra, dà l’energia per andare avanti. Un motivo in più per rendere belli e attrattivi i nostri campi di gioco».

L’impatto economico

In assenza del sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina, è intervenuto il capogruppo di maggioranza, Mariana Iannello che brevemente ha ribadito l’importanza della manifestazione, ricordando che si tratta della terza edizione ospitata nel territorio vibonese (le altre due sono avvenute nel 2019 e nel 2023), concludendo con un ”in bocca al lupo” alle atlete. Poi la parola è passata all’assessore Stefano Soriano (Cultura, Turismo, Attività produttive, Sport, Commercio e Fondi comunitari) che ha aggiunto: «Voglio ringraziare tutti, rivolgo i miei complimenti alla Tonno Callipo femminile per la promozione, spero che in futuro giochino in serie A. È stata una grande fatica organizzarla ma è davvero una bella iniziativa, ci sono squadre nazionali Under 18 ma molte ragazze hanno esordito già in prima squadra, come mi diceva il presidente Sestito che ringrazio perché ci ha dato un’opportunità. Lo sport costituisce un momento di rilancio nel sociale e nell’economia della città, penso che questo movimento sarà positivo in questi giorni, per Vibo, per Pizzo, per Zambrone. Chi verrà avrà l’opportunità, attraverso lo sport, anche di conoscere le bellezze del nostro territorio».

Oltre 600 atlete e allenatori

La conferenza stampa, si è poi conclusa con le parole del presidente regionale della Federazione italiana pallavolo (Fipav), Carmelo Sestito: «Per la terza volta siano riusciti ad organizzare queste finali nazionali, che sono molto importanti dato che le ragazze a 18 anni già giocano in A2, in B1. Infatti ci saranno tanti allenatori che verranno a seguire le giocatrici del futuro, 600 tra ragazze e allenatori provenienti da ogni regione. Si tratta di un indotto notevole perché le ragazze saranno seguite anche dalle famiglie, quindi avere degli eventi importanti come quelli che organizziamo noi ha anche un impatto economico sul territorio. C’è un’impiantistica a Vibo che in Calabria non può vantare nessun altro, voglio fare i complimenti a questa amministrazione che è stata molto vicina a noi e ci ha permesso di riprendere il palazzetto principale in viale della Pace, che è la prima palestra paralimpica della Calabria, questa struttura sarà completata in vista di questo evento e poi sarà di tutti, della città».

Ecco le 20 squadre partecipanti suddivise nei cinque gironi da quattro.

Girone A

Arena Volley Team – Veneto

Certosa Volley – Lombardia

Lu.Vo Barattoli Arzano – Campania

Pieralisi Volley – Marche

Girone B

ASD Termoli – Molise

New Spool Arg Prog Vollei – Trentino

SSD Arcidano – Sardegna

Torsapienza Volley Friends – Lazio

Girone C

Cogovalle – Liguria

Life 265.eu Volley Forli – Emila Romagna

PM Volley ASD – Basilicata

School Volley Perugia – Umbria

Girone D

Chions Fiume Volley – Friuli Venezia Giulia

Cogne Aosta Volley – Valle D’Aosta

Cuore di Mamma Cutrofiano – Puglia

Si Con Te Arabona – Abruzzo

Girone E