Tropea, successo per la terza edizione del Triathlon degli Dei: trionfano Roncone e Lafronza

Tropea ha ospitato la terza edizione del Triathlon degli Dei, gara Silver nazionale inserita nel circuito federale Trofeo Triathlon Magna Grecia. Un evento che ha portato nella perla del Tirreno atleti da tutta Italia e ospiti internazionali, confermandosi tra le manifestazioni sportive più attese della stagione calabrese.

Le attività sono iniziate sabato 10 maggio presso l’Hotel Tropis con la consegna dei pacchi gara, il briefing tecnico e un buffet di benvenuto. Domenica mattina, invece, il Lido Isola Bella ha ospitato la spunta degli atleti e l’ultimo briefing pre-gara. Poi il via alla gara sprint: 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa, senza soluzione di continuità come prevede la disciplina.

La manifestazione, organizzata dall’ASD APS X-Sport Green del presidente Luca Mancuso, ha richiamato un pubblico delle grandi occasioni. In gara anche nomi di spicco del triathlon internazionale: l’ex campione del mondo ucraino Volodymyr Polikarpenko, il triatleta estremo e giornalista scozzese Sean McFarlane, e per il terzo anno consecutivo, la voce ufficiale del triathlon italiano, Dario “Daddo” Nardone.

Dalle acque cristalline di Tropea è stato proprio Polikarpenko il primo a uscire, guadagnando la zona cambio. La prova ciclistica, articolata su quattro giri nel centro storico, ha offerto un grande spettacolo tra salite impegnative e curve tecniche. La frazione di corsa, sul lungomare con vista sullo Stromboli, ha deciso i vincitori: tra gli uomini successo per Marcello Roncone, seguito da Alessandro Cazzolla e dallo stesso Polikarpenko. In campo femminile ha trionfato Vanessa Lafronza, davanti a Chiara Morgese e Maria Enza De Sario.

Numerosi i riconoscimenti assegnati: ai frazionisti più veloci, ai vincitori di categoria, alla squadra più numerosa (ASD Triathlon Reggio Calabria) e a quella col miglior punteggio (ASD Amici di Marco). Premi speciali anche per i tre ospiti internazionali.

«Una gara che si conferma tra le più apprezzate non solo in Calabria, ma anche a livello nazionale – ha dichiarato Luca Mancuso –. Il triathlon è in forte crescita nella nostra regione e Tropea, con la sua bellezza e accoglienza, rappresenta un perfetto connubio tra sport e turismo attivo».

Fondamentale il supporto della Polizia Locale coordinata dal comandante Domenico Papalia, della Guardia Costiera di Tropea, dei sommozzatori AISA, della SISC (Scuola Italiana Cani di Salvataggio) e del gruppo canoisti di Tropea per la sicurezza in mare. Durante la gara su strada hanno collaborato il Moto Club della Polizia di Stato di Catanzaro, il gruppo Terra Mater di Cicala, le Guardie Eco Ambientali di Serrastretta e l’ASD Kata Club di Mileto.

Il presidente Mancuso ha voluto ringraziare anche il consigliere nazionale FITri Nicola Intini, il delegato regionale Mario Siciliano e il tecnico Pierluca Bruni per la gestione del Duathlon Kids, oltre ai numerosi volontari: «Senza di loro – ha concluso – nulla sarebbe stato possibile. L’appuntamento è alle prossime tappe: Sibari, Belvedere, Catanzaro, Palmi, Crotone, Fiumefreddo e Reggio Calabria. Il triathlon calabrese è solo all’inizio».