A Francavilla Angitola successo per il primo torneo Il paese del drago dedicato alla categoria primi calci

Successo e apprezzamenti per il primo torneo “Il paese del drago” realizzato nei giorni scorsi a Francavilla Angitola per la categoria primi calci. Con la presenza del responsabile dell’attività di base del comitato provinciale di Vibo Valentia, Carlo Lico, la manifestazione si è aperta nel ricordo di Angelo Ceravolo, ex presidente Figc della delegazione di Vibo Valentia.

I vincitori del torneo

La competizione ha fatto registrate un’ampia partecipazione con tanto di tribuna gremita da genitori. Presente anche il responsabile dell’attività di base dell’Us Catanzaro Massimo Augusto che si è dimostrato molto soddisfatto per la riuscita del torneo. La squadra vincitrice della prima edizione é stata la Polisportiva Lamezia. Subito dopo il Catanzaro che giocava sotto età.

Riconoscimento anche per la squadra del Francavilla dove si sono distinti tanti giovani (2017 e un 2018). Numerosi premi anche per le altre partecipanti Asd Città di Pizzo, Asd Sant’Onofrio ed Esperanza Catanzaro.

Il responsabile del Francavilla Pino Pungitore, organizzatore della manifestazione sportiva, ha espresso parole di ringraziamento all’indirizzo delle società partecipanti, dei dirigenti, delle famiglie, degli allenatori, sponsor e staff che hanno contribuito alla perfetta riuscita del Torneo.

Tanta soddisfazione per la società del presidente Pasquale Mazzotta. «È stato un grandissimo torneo – ha aggiunto in conclusione – Pungitore (che dal 2018 ha fatto sì che il Francavilla diventasse una scuola calcio élite della provincia di Vibo Valentia) che sicuramente sarà replicato il prossimo anno. C’è tutta la volontà di migliorarsi sempre di più».