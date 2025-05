Supercoppa provinciale, la finale tra Polisportiva Spilinga e Tropea si terrà allo stadio Razza: trovato l’accordo

Dopo le recenti vicissitudini che avevano portato al suo iniziale annullamento, la Supercoppa provinciale si giocherà. L’annuale evento che mette di fronte la vincitrice del campionato di Seconda Categoria e quella del campionato di Terza Categoria, infatti, si disputerà domenica (avrebbe dovuto disputarsi sabato scorso) allo stadio Luigi Razza. In campo la Polisportiva Spilinga (vincitrice del campionato di Seconda Categoria) e Tropea (neo campione nel campionato di Terza Categoria).

Domenica la finale

Inizialmente i motivi del suo annullamento erano di natura più che altro logistica e anche di capienza dal momento che il match avrebbe dovuto giocarsi nello stadio del club spilingese. Tropea chiedeva un terreno di gioco neutro e soprattutto un’equa distribuzione di pubblico per entrambe le compagini. Alla fine la soluzione si è trovata e le due formazioni si sfideranno il prossimo 18 maggio alle ore 15:30 nella casa della Vibonese in uno stadio – in base alle previsioni – colmo. Quanto alla ripartizione dei posti, la tribuna coperta sarà riservata ai tifosi spilingesi, mentre il settore ospiti sarà riservato a quelli del Tropea. L’ingresso inoltre sarà gratuito, anche per incoraggiare quello che dovrà essere un puro e sano pomeriggio di sport.