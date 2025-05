Volley, a Vibo le finali nazionali di Under 18 femminile: definite le magnifiche 12 che si contenderanno il titolo

Si è conclusa questa mattina la prima, intensa fase a gironi delle Finali nazionali Under 18 femminile che sta infiammando la Costa degli Dei. Le partite odierne hanno decretato le cinque vincitrici dei rispettivi gironi, squadre che da domani mattina si uniranno alle sette formazioni già qualificate di diritto per dare vita a una seconda fase a gironi che promette spettacolo ed emozioni. Il torneo entra dunque nel vivo con dodici agguerrite compagini pronte a darsi battaglia per conquistare un posto nei quarti di finale. Solo le prime due classificate di ognuno dei quattro nuovi gironi accederanno alla fase successiva, rendendo ogni punto e ogni set fondamentale.

Andando a ricapitolare i risultati di questa mattina, nel Girone A la Sitta Arena Volley Team ha conquistato la vetta grazie alla vittoria odierna sull’Arzano. Le venete chiudono a 7 punti, gli stessi del Certosa Volley, superato però nello scontro diretto di ieri. Nel Girone B, la Torsapienza Volley Friends Roma ha dimostrato la propria forza ottenendo un percorso netto con una vittoria convincente sull’Argentario Volley. Il Girone C ha visto un appassionante duello per il primo posto, risolto a favore della Libertas Volley Forlì (Life 365 Eu) che ha avuto la meglio sul Cogovalle (Liguria). Grande equilibrio anche nel Girone D, con la sfida di Pizzo tra Chions Fiume Volley e Cuore di Mamma Cutrofiano. Alla fine, sono state le ragazze del Chions Fiume Volley a imporsi per 3-1, assicurandosi la vittoria del girone.

Infine, nel Girone E, la Spazio Conad Busnago ha centrato la sua terza vittoria consecutiva, superando l’Icp Nottolini (Toscana) e conquistando il primo posto. Ora l’attenzione si sposta sulla seconda fase a gironi, che si disputerà tra domani e venerdì mattina. Ecco la composizione dei quattro gironi che promettono scintille:

GIRONE F: Cortina Express Imoco Volley (Veneto), Life 365 Eu Volley Forlì (Emilia Romagna), Spazio Conad Busnago (Lombardia);

GIRONE G: Catania Volley (Sicilia), Torsapienza Volley Friends Roma (Lazio), Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio);

GIRONE H: Igor Volley (Piemonte), Savino del Bene V. Scandicci (Toscana), Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia);

GIORNE I: Moma Anderlini (Emilia Romagna), Sitta Arena Volley Team (Veneto), Torneria Colombo Vero Volley (Lombardia).

Le prossime giornate si preannunciano intense ed entusiasmanti, con dodici squadre di altissimo livello pronte a contendersi l’accesso alla fase finale di questo prestigioso torneo Under 18 femminile.