Juniores Cup, ci sono anche tre talentini della Vibonese nella Rappresentativa del Girone I impegnata a Viareggio

Il mese di maggio è anche il mese della Juniores cup, torneo che si svolge annualmente e che è giunto alla sua nona edizione. In corso a Viareggio nei giorni che vanno dal 12 al 17 maggio. Al torneo, in altre parole, partecipano le selezioni dei nove gironi del campionato di Serie D e dunque con i migliori Under 18 (classe 2007).

Cosa prevede il torneo

La Rappresentativa del Girone I guidata da mister Benedetto Mangiapane ha esordito ieri, alle ore 16:30, cedendo però il passo (0-1) alla Rappresentativa H, con il torneo che prevede una fase eliminatoria (tre triangolari creati per sorteggio e con gara secca) e inoltre non sono stabiliti pareggi quindi, in caso di parità dopo i novanta minuti, il match si deciderà ai calci di rigore. Tre i punti assegnati in caso di vittoria nei tempi regolamentari, uno per il pareggio e un altro per la vittoria ai calci di rigore. Le quattro Rappresentative finaliste si sfideranno poi nelle semifinali tramite sorteggio.

Un po’ di Vibonese

C’è un po’ di Vibonese inoltre nella spedizione di Viareggio, sia in organico che nello staff tecnico. Innanzitutto Ilario D’Agostino rinnova la sua esperienza con la Juniores Cup dopo quella dello scorso anno, segno di fiducia e competenza. Quest’ultimo svolge infatti il ruolo di preparatore atletico. Come detto, c’è anche un po’ di Vibonese nella rosa costruita da mister Mangiapane dal momento che ha convocato ben tre ragazzi del vivaio rossoblù. Tutti attaccanti i giovani talentini della Vibonese che stanno partecipando alla manifestazione e metà del reparto avanzato parla proprio vibonese dal momento che su sei attaccanti, tre sono rossoblù. Si tratta di Carmine Porco, Domenico Pepe e Genaro Lopez Barrere. Poche le presenze in prima squadra per loro, ma si sono messi fortemente in evidenza nella loro categoria di appartenenza. Insomma, nei giorni scorsi la società del presidente Caffo aveva detto di voler puntare sui giovani e sicuramente con prospetti come questi non si può che lavorare con positività in vista del futuro