Volley Lory Pizzo, che duello contro Todosport Vibo. Il presidente Sarlo: «Un finale da vivere al massimo»

Il numero uno della società napitina plaude alla sua squadra e lancia un appello ai tifosi perché la sostengano in vista delle ultime tre gare nel torneo di Serie C caratterizzate da un testa a testa con la compagine vibonese. In ballo c'è la promozione diretta

di Massimo Maneggio



Il finale del massimo campionato regionale di pallavolo sarà incandescente. Un po’ quasi sulla scia di Napoli e Inter – per fare un paragone calcistico – potrebbero essere tante le combinazioni in ballo per la vittoria del torneo e a Pizzo la Lory sta vivendo un ottimo momento di forma e vorrà giocarsi tutte le sue chance con grande passione.

Del resto, il presidente Francesco Sarlo conferma il clima di concordia: «L’entusiasmo che accompagna la compagine napitina al rush finale della stagione è al massimo. Per la giovane società di Pizzo, al suo quarto anno di vita, è il secondo campionato di serie C (uno caratterizzato dalla promozione dalla serie D) vissuto in cima alle classifiche del massimo campionato regionale. Il nostro è un percorso di crescita ben mirato, per raggiungere la serie B entro i cinque anni. Dovessimo anticipare di un anno, vorrà dire che saremo stati tutti ancor più bravi!».

Paola quasi fuori dai giochi, Todosport Vibo e Lory Pizzo in ballo per la promozione diretta: gli ultimi tre turni di Serie C avranno questo canovaccio, la formula del girone playoff vedrà con ogni probabilità due squadre lottare quasi punto su punto. Distanze minime di una lunghezza tra prima e seconda in graduatoria, le tirreniche invece ora seguono a cinque punti dalla vetta e non dovranno sbagliare pressoché nulla, sperando poi in passi falsi altrui.

Il cammino parallelo tra Pizzo e Todosport è da osservare, le squadre che incroceranno le napitine dovranno vedersela poi successivamente contro l’attuale capolista. Il presidente Sarlo sa come tutto questo potrà essere stimolante: «Questo è un po’ un termometro che ci sta vedendo, a mio avviso, come la squadra più in forma di questi playoff. Siamo infatti l’unico club che, in questo finale di stagione, sta vincendo i match per 3-0. Un passo impressionante che, se dovesse culminare con la promozione, ci permetterà sicuramente di parlare di un risultato meritato».

Per il gruppo resterà quindi da recuperare quel punto di distanza dalle vibonesi: «Le mie ragazze, e anche quelle della Todosport, sanno bene come ogni sfida pesa quanto una finale. Ci sarà alta tensione e divertimento assicurato sino all’ultimo punto del campionato».

Pizzo sul piano sportivo vive un momento positivo. La squadra di calcio ha vinto il suo girone di Prima Categoria, le ragazze della volley vorrebbero fare altrettanto nel massimo torneo regionale di pallavolo femminile: «In città si ha tanta voglia di veder crescere questo club ed il sogno è far felici tutti i nostri sostenitori. Il nostro è un progetto sportivo-sociale, i successi in campo e nel mondo della solidarietà continuano ad unire una comunità già fantastica. La società in questo momento è totalmente concentrata sulla chiusura del campionato, vincere tutte le gare è il nostro unico obiettivo ora».