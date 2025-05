Vibonese, le parole del capitano Favo suonano come un addio: «Orgoglioso di questo gruppo, è stato un piacere»

La Vibonese termina la sua stagione con un quinto posto nel campionato di Serie D e con una semifinale play off persa contro la Reggina. In un’annata di alti e bassi, però, il club rossoblù ha raggiunto il suo obiettivo e adesso guarda al futuro.

Favo, addio o arrivederci?

Qualche novità però potrebbe già esserci e riguarda il capitano Vittorio Favo, con quest’ultimo che sembrerebbe vicino a lasciare la società del presidente Pippo Caffo. Aperte a ogni considerazione infatti le parole del centrocampista, pubblicate sulle sue pagine social, che lasciano il dubbio sull’addio o sull’arrivederci alla prossima stagione: «Rispetto. Amicizia. Lealtà. Valori rari. Condivisione. Amore. Tutti valori che troppo spesso non hanno nulla a che vedere con il mondo del calcio. Ma alla Vibonese non è così. Con il presidente Caffo non è cosi. Grazie per aver fatto sentire a casa me e la mia famiglia. Sono orgoglioso di essere stato il Capitano di questo gruppo di ragazzi così giovani, anche immaturi, ma terribilmente puri. È stato un piacere conoscere tutte le persone che gravitano intorno a questa società. Grazie Vibo. Grazie».

Perno fondamentale del club, basti pensare che è stato il secondo giocatore più utilizzato da mister Facciolo con 2852 minuti sulle gambe (davanti a lui solo Terranova). Insomma, nulla è ancora ufficiale ma certamente queste sono parole che potrebbero portare a delle novità e che potrebbero anche essere legate a un addio.