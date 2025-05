Tennistavolo scolastico, il liceo scientifico Berto di Vibo conquista due titoli e vola alle finali nazionali a Terni

Doppio successo regionale per le squadre di tennis tavolo del liceo scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia. «Nella palestra dell’Istituto “Don Milani” di Catanzaro, sede delle finali regionali, gli atleti vibonesi hanno sconfitto studenti e studentesse delle altre province calabresi – si legge nel comunicato stampa del liceo – e si sono qualificati per le finali nazionali, che si svolgeranno il prossimo settembre a Terni, sede del Centro federale della Fitet.

I due ragazzi del “Berto”, Felice Messina e Nicola Scuticchio, che già avevano vinto, senza perdere un set, le qualificazioni provinciali disputate il mese scorso nella palestra dell’Ipseoa “Gagliardi”, anche questa volta sono stati un vero rullo compressore: 10 vittorie e zero sconfitte nei singolari contro le formazioni delle altre quattro province calabresi, con un solo set perso tra tutti e due. Non hanno nemmeno avuto bisogno di disputare i doppi.

Messina (5ª categoria), campione regionale uscente under 17, e Scuticchio (6ª), vicecampione regionale uscente under 15, avevano un serio ostacolo da superare: la squadra dell’Itis di Bisignano, composta da due classificati (Zingone e Marchese, entrambi 6ª categoria, in procinto di passare alla 5ª). Messina ha sconfitto Zingone 3-0, Scuticchio ha superato Marchese per 3-1. Rappresenteranno quindi gli istituti secondari superiori calabresi a Terni, dove arriveranno gli atleti giovanili più forti d’Italia».

Il successo dei ragazzi è stato «bissato da Melanie Francesca Aiello e Giorgia Crigna. La squadra femminile – conclude poi la nota stampa – si è giocata la qualificazione alle nazionali contro le atlete dell’Itis di Bisignano. Nei singoli si è conclusa 1-1, ma con la vittoria nel doppio le ragazze vibonesi sono riuscite a staccare il biglietto per Terni». E per lo scientifico di Vibo Valentia sono arrivate altre due coppe da custodire in bacheca.