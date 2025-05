Gli studenti del Nautico di Pizzo battono la Lombardia e diventano campioni nazionali di biliardo nel torneo scolastico

Gli studenti dell’Istituto Nautico di Pizzo firmano la vittoria ai campionati nazionali 2025 di biliardo sportivo. La competizione si è tenuta lo scorso sabato 10 maggio al Palazzetto dello sport di Cervia in provincia di Ravenna, nell’ambito del progetto Biliardo & Scuola 2025. L’evento ha attirato a se 16 regioni e, come si legge in una nota «rappresenta la conclusione di un percorso formativo entusiasmante, iniziato lo scorso ottobre». I ragazzi del Nautico guidati dal docente Clemente Tulino e preparati dagli istruttori federali Neno Fedele e Pietro Defina, hanno superato in semifinale il temuto Veneto, da molti indicato come il favorito, per poi travolgere la Lombardia con un secco 3 a 0. Protagonisti dell’impresa gli studenti: Maurizio Belmonte, Francesco e Nicola La Grotteria, atleti giovani ma già capaci di dominare la scena.

«Sono felice dell’impresa che hanno compiuto i ragazzi – queste le parole del dirigente scolastico Francesco Vinci -, conquistando il titolo nazionale nel corso del progetto Biliardo & Scuola». A fargli eco, Neno Fedele, coordinatore regionale del progetto: «È stata una esperienza esaltante ricca di emozioni ed entusiasmo. Il titolo italiano ci ripaga di tanto impegno profuso in questi anni. Il biliardo sportivo per le sue peculiarità è diventato anche uno strumento didattico: geometria, fisica, concentrazione, logica. Alcuni istituti – continua – hanno persino deciso di installare un biliardo al proprio interno, come il liceo classico di Nicotera e l’alberghiero di Vibo Valentia».

Fedele ha poi voluto ringraziare tutti: studenti, docenti, dirigenti scolastici, lo Sporting Club ”Enrico Colloca” di Vibo Valentia, gli istruttori federali: «Senza il loro contributo – afferma- nulla sarebbe stato possibile». Ma c’è, inoltre, una importante novità: «Per la prima volta – conclude – ha aderito al progetto anche una scuola media inferiore, quella di Limbadi. Un segnale che il biliardo, se ben interpretato, può davvero parlare il linguaggio della formazione, a tutte le età».