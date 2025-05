Volley, Panificio Pesce batte la quotata Lamezia e porta a casa altri tre punti

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Panificio Pesce che conquista tre punti sul campo della quotata e temibile Lamezia e conserva il primo posto in graduatoria. Le ragazze di Vito Iurlaro hanno proposto un gioco fluido che le ha permesso di controllare sempre la gara sino a portarsi a casa l’intera posta in palio. È stata la dimostrazione della continua creacita del Panificio Pesce, della maturazione e della consapevolezza di avere nelle proprie mani le sorti di questo lungo e difficile campionato.

Tutte le atlete hanno dimostrato la volontà di chiudere alla grande per regalare alla proprietà un’altra grande gioia, dopo quella della Coppa Calabria. Mancano ora due gare, una in casa, quella di sabato contro Cirò Marina, turno importante perché in contemporanea si giocherà lo il match clou tra Pizzo e Paola, seconda e terza forza del campionato, per poi chiudere a Paola, in una gara all’ultimo pallone.

Andando alla gara di Lamezia, la formazione vibonese nel primo e secondo set ha sempre condotto la partita. Nel terzo set le padrone di casa hanno tirato fuori gli artigli mettendo in difficoltà la capolista che però ha saputo reagire portando a casa il risultato.

Il tabellino