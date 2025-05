Prima Categoria, l’Asd Fabrizia perde la finale play out contro Prasar: la salvezza è ancora in bilico

Dopo la sconfitta in casa, la squadra vibonese si giocherà tutto la prossima settimana contro il Palermiti. Promosport e Taverna piegano rispettivamente Bivongi e Soverato e vanno in finale play off



Il campionato di Prima Categoria (girone C) terminata domenica scorsa ha visto la vittoria dell’Asd Pizzo che torna nel campionato di Promozione dopo quasi settant’anni di attesa. C’è però ancora qualcosina da decidere dal momento che la regular season ha lasciato il posto a play off e play out, e in questi ultimi è coinvolta anche una squadra vibonese.

Le semifinali play off

Disputate innanzitutto le semifinali play off per coltivare la strada, seppur dalla parte più tortuosa, verso la Promozione. Saranno Promosport e Taverna dunque le due finaliste che si contenderanno la possibilità di coltivare l’obiettivo del salto di categoria. Il Soverato, secondo classificato nella regular season, aveva due risultati su tre a disposizione ma il Taverna, nel finale, gela tutti. Questi ultimi inizialmente in vantaggio con la rete di Silvano dopo sette minuti ma i biancorossi di mister Sgrò la riprendono con Marius dopo soli cinque minuti. Proprio sul finire di partita e quando si stavano concretizzando gli spettri dei supplementari, il Taverna beneficia di un calcio di rigore che trasforma Cosentino e fa esplodere di gioia i suoi.

In finale anche la Promosport che supera il Bivongi. Partita in cui si è subito vista la superiorità della squadra di casa che si prende la finalissima con un secco 3-0. La sblocca Russo a sette minuti dall’intervallo mentre, con quest’ultimo che si ripete alla mezz’ora della ripresa. Il tris è a firma di Piacente agli sgoccioli del match

Lo spareggio play out

Salvezza ancora incerta invece per il Fabrizia, che perde in casa contro il Prasar per 1-2 e adesso si giocherà tutto nella finale da brividi contro il Palermiti. La compagine vibonese, forte anche del miglior piazzamento in classifica e dei due risultati su tre a disposizione, ma il Prasar non si piega e trova anche il vantaggio con Campagna dopo venti minuti ma, alla mezz’ora, Aramburù ristabilisce gli equilibri. Nei minuti finali, però, Scalzo gela tutti i tifosi locali. Il Fabrizia adesso si giocherà la permanenza in categoria settimana prossima, contro il Palermiti.