Scuola calcio, la Categoria Esordienti della Vibonese si conferma campione provinciale: battuta in finale la Bulldog

La categoria Esordienti della Vibonese si laurea Campione Provinciale dopo aver vinto il campionato di categoria. Ottimo lavoro dunque da parte dei due tecnici Pasquale Isaia e Giuseppe Currado che, dopo aver battuto i pari età della Bulldog, si confermano Campioni della Categoria Esordienti FIGC. Adesso però testa alle Regionali.

La partita

Un grande derby (giocato su quattro tempi da venti minuti) alla presenza di tutto il direttivo FIGC ed. Il direttivo Aia ha invece designato una arbitro donna, Irene Scerbo, che ha diretto la gara in modo impeccabile. ⁠Entrambe le squadre, che si erano classificate prime nei loro rispettivi gironi, si sono affrontate con grande correttezza e lottando su ogni pallone, ma ad avere la meglio sono stati i ragazzi rossoblù guidati appunto dal duo Isaia-Currado. Adesso, allo stadio Luigi Razza (ore 16), ci sarà la Finale Regionale delle Vincenti di categoria Vibonese-Segato per assegnare il titolo di campione regionale.

Le parole di Sangiorgio

Di entusiasmo le parole del direttore e responsabile del settore giovanile rossoblù, Ettore Sangiorgio: «Stiamo percorrendo la strada giusta per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Soddisfatto per i risultati ottenuti e soprattutto per la crescita dei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi. I Campionati? Ciliegina sulla torta che ci ripaga per il lavoro svolto finora e ci sprona a fare sempre meglio».