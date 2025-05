Volley, la Tonno Callipo saluta il tecnico Boschini: «Ha lasciato un’impronta significativa»

La società giallorossa esprime parole di ringraziamento per il lavoro portato avanti dal professionista bergamasco: «Ha contribuito ai successi in queste due meravigliose stagioni agonistiche»

La Tonno Callipo saluta Diego Boschini. Con una nota stampa, la società giallorossa ha inteso ringraziare il professionista per il lavoro portato avanti: «Due anni di successi assieme a Diego Boschini – si legge in una nota stampa – rimarranno nella storia della Tonno Callipo femminile».

Espressa «la sua più sincera gratitudine, oltre che il più sentito apprezzamento, al tecnico bergamasco per il lavoro svolto fin dal suo arrivo nell’estate del 2023». Le strade con Boschini, solo quelle sportive, si separano ma «la sua professionalità, passione e dedizione hanno lasciato un’impronta significativa in quello che, ci si augura, è soltanto l’inizio di un percorso vittorioso per la Tonno Callipo».

All’indirizzo del tecnico «un ringraziamento doveroso per i risultati raggiunti e per la crescita della squadra sotto la sua guida. Un contributo fondamentale – aggiunge la società – per i successi ottenuti in queste due meravigliose stagioni agonistiche fatte di vittorie, promozioni e trofei. Siamo convinti che Diego resterà sempre legato, come tanti allenatori e giocatori passati da qui, alla nostra famiglia pallavolistica e gli auguriamo tutto il meglio possibile per il futuro, sperando che i nostri percorsi possano incrociarsi nuovamente sui campi di gioco».