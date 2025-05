Scuola Calcio, il Real Limbadi vince il campionato Esordienti Uisp. La Malfa: «Questi risultati grazie all’impegno di tutti»

Vent’anni ormai di sport e attività per la scuola calcio Asd Real Limbadi, presieduta da Pasquale Dimundo, e che quest’anno ha alzato ulteriormente l’asticella (come testimonia l’affiliazione con la Vibonese). Quest’anno, inoltre, la dirigenza si è affidata a un tecnico sicuramente competente come lo è Francesco la Malfa e i risultati di fatto sono arrivati. L’Asd Real Limbadi, infatti, vince il titolo di Categoria Esordienti del campionato Uisp sul terreno del centro sportivo di Ravagnese, a Reggio Calabria.

Le parole di La Malfa

Un progetto di crescita intrapreso e che sta andando avanti, alimentato dallo stesso mister La Malfa che esprime così la sua felicità: «Siamo molto più che soddisfatti del percorso svolto quest’anno. Abbiamo lavorato con impegno e costanza sulla crescita individuale e collettiva dei ragazzi, puntando non solo sul miglioramento tecnico, ma anche su valori come il rispetto, il gioco di squadra e la passione per il calcio. Questo lavoro ci ha permesso di ottenere anche risultati importanti sul campo, che sono la naturale conseguenza dell’impegno e della dedizione di tutti: atleti, staff tecnico, dirigenti e famiglie». E ancora: «Un grazie sincero a chi ha creduto in questo progetto e ha contribuito a renderlo speciale. Continuiamo a costruire insieme il futuro dei nostri giovani calciatori».

Un progetto che cresce, come accennato, visto il sodalizio con la Vibonese. Società che il tecnico conosce molto bene avendo lavorato lo scorso anno nello staff tecnico di mister Buscè: «Da segnalare con orgoglio il passaggio di due ragazzi, Mangiafave (classe 2013) e Calandruccio (classe 2012), alla Vibonese Calcio, dove si sono distinti nel campionato di categoria. In particolare Calandruccio è stato protagonista nella finale, realizzando una straordinaria tripletta che ha contribuito alla vittoria del titolo».