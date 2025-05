Panificio Pesce, l’ora della verità: «Due battaglie decisive, vietato sbagliare»

C’è un’aria tesa ma determinata nei corridoi del Panificio Pesce. Due battaglie all’orizzonte, due sfide che non ammettono incertezze. A scandire il ritmo è il direttore sportivo Luigi Ceraso, che alza il tono e carica l’ambiente: «Siamo pronti ad affrontare queste due ultime battaglie sportive, con la massima determinazione e concentrazione».

Ceraso non si nasconde. Anzi rilancia. Perché la giornata che si profila potrebbe avere il sapore della svolta. «Quella di domani potrebbe essere una giornata quasi decisiva per le sorti di questi play off – sottolinea – che apriranno le porte della B2. Un turno in cui noi affronteremo tra le mura amiche il Cirò, un’avversaria da non prendere assolutamente sotto gamba».

Il tono si fa più fermo, lo sguardo concentrato: «Va affrontata con la massima concentrazione e con la giusta cattiveria agonistica. Inutile dire che seguiremo con un occhio anche l’altra gara, quella tra Lory Volley e Paola, le nostre dirette avversarie. Ma il nostro focus, lo ribadisco, sarà tutto rivolto al Cirò. Non ci saranno distrazioni. Dobbiamo conquistare i tre punti».

La settimana del Panificio Pesce non ha conosciuto deroghe alle regole del duro lavoro. «Le ragazze – racconta Ceraso – hanno lavorato tanto, con attenzione, cura dei particolari e correzione degli errori. Tanto lavoro fisico e tattico. Questo significa che non molleranno di un solo centimetro. In ognuno di noi, dalla squadra allo staff medico e dirigenziale, c’è un solo obiettivo: vincere giocando bene».

Poi le aspettative del match contro il Cirò con la giusta consapevolezza: «Quando si incontrano avversarie come Cirò, squadra ben composta e con ottime individualità, io non dormo sonni tranquilli. Mi aspetto una gara molto vivace, intensa, nella quale avrà la meglio chi commetterà meno errori e chi saprà gettare oltre l’ostacolo il cuore».

Infine, uno sguardo all’intero scenario playoff, che sta regalando emozioni forti. «Mi aspettavo playoff così avvincenti – conclude Ceraso – perché il livello delle squadre del nostro girone e di quello dell’altro è davvero molto alto. Non ci sono partite facili e tutto questo giova allo spettacolo. Speriamo di chiudere la stagione come tutti vorremmo».