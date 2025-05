Prima Categoria, l’Asd Fabrizia conquista la salvezza dopo la vittoria in finale play out contro Palermiti

Sono arrivati anche gli ultimi verdetti per quel che riguarda il campionato di Prima Categoria, girone C, che nel pomeriggio di questa domenica ha visto giocarsi la finale play off e quella play out. Per quanto riguarda la prima, a sorridere è a sorpresa il Taverna che batte la Promosport e continua a sognare la strada verso il salto di categoria. Fa festa invece il Fabrizia che dopo lo scivolone di domenica scorsa nello spareggio play out contro Prasar, che aveva rimandato la salvezza, batte il Palermiti nel delicato match per mantenere la categoria e manda via ogni spauracchio.

Le due finali

Partendo dalla finalissima play off, il Taverna come detto ha la meglio sulla Promosport con quest’ultima forte anche della sfida casalinga e dei due risultati su tre a disposizione per miglior piazzamento in classifica. I biancorossi si impongono dunque per 0-1 grazie a un gol di Cariati. La compagine biancorossa, adesso, si giocherà l’accesso in Promozione nella finalissima contro il Taurianova, vincitrice della finale play off del girone D.

Fa festa l’Asd Fabrizia dopo gli spettri di settimana scorsa. L’inaspettato scivolone, infatti, poteva portare a rocamboleschi stati d’animo che avrebbero potuto essere come un boomerang nella gara secca per mantenere la categoria. Così non è stato e alla fine la compagine vibonese riesce ad avere la meglio sul Palermiti e a salvarsi, condannando questi ultimi alla retrocessione. La partita termina 1-0, con la rete decisiva di Aramburù a pochi minuti dall’intervallo: la salvezza è compiuta.