Scuola Calcio, gli Allievi Under 16 dell’Asd Francavilla battono il Sant’Onofrio e sono a un passo dalla vittoria del campionato provinciale

Continua a volare la categoria Under 16 dell’Asd Francavilla Angitola che adesso è a un passo dal titolo provinciale di categoria. Con una prestazione perfetta fatta di personalità, organizzazione di gioco, grinta e intelligenza infatti, i ragazzi Under 16 di mister Pino Pungitore vincono lo scontro diretto contro i pari età del Sant’Onofrio e volano in solitaria in testa alla classifica, avvicinandosi sempre di più alla vittoria del campionato provinciale.

La partita

mancano infatti due partite al termine della stagione ma la certezza matematica per far esplodere la festa può arrivare già nella prossima partita contro l’Asd Città di Pizzo. quanto alla gara, si nota sin da subito la grande fame dei ragazzi francavillesi che passano in vantaggio con un gran colpo di testa del centravanti Stefano Aracri, ben servito da Gabriel Muzzi. Nel secondo tempo, però, il Sant’Onofrio perviene al pareggio ma i talentini di Pungitore non demordono, e grazie a una reazione immediata si riportano subito in vantaggio con Stillitani, lesto a insaccare il goal del 2-1. Il tris che chiude definitivamente la partita è a firma di Vincenzo Bova direttamente su calcio di punizione per l’apoteosi generale di tutto l’ambiente. Grande entusiasmo intorno a questi ragazzi che vedono il traguardo vicino. Molta soddisfazione per il presidente Pasquale Mazzotta e dei suoi dirigenti Francesco Bova, Mario Mazzotta e Antonio Pungitore che con grandi sacrifici portano avanti questa bellissima realtà tra le più blasonate della provincia di Vibo Valentia. Prossimo appuntamento che potrebbe essere decisivo contro l’asd Città di Pizzo che può sancire la vittoria del campionato dare l’accesso al campionato élite regionale.