Sport, la vibonese Viola Zangara al vertice regionale della Federazione arti marziali sezione karate

La vibonese Viola Zangara, giovane campionessa, è stata nominata presidente del settore karate della Fijilkam Calabria (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), la sola federazione riconosciuta dal Coni per judo, lotta, karate e arti marziali.

Zangara prende la guida lasciata dal maestro Gerardo Gemelli, figura importante della disciplina nella regione. E non si limita a occupare la poltrona: cambia passo, imprime una svolta. «Con lei alla guida – è quanto si legge in una nota – il karate calabrese sta facendo passi da gigante».

Non è sola in questa corsa. Infatti «al suo fianco c’è il maestro Luciano Dichiera – continua la nota -, autentico cuore pulsante del movimento. Insieme stanno scrivendo una pagina nuova. Una pagina fatta di eventi, dai tornei ai memorial, passando per i corsi di alto livello tecnico fino ai momenti dimostrativi e di cura degli sportivi con disabilità».

Poi uno sguardo alle attività che vedranno protagonista la federazione calabrese: «Fra i prossimi impegni, il memorial dedicato al compianto maestro Maurino e il trofeo Coni. Ma non mancheranno i seminari di aggiornamento tecnico e di alta specializzazione che stanno portando il karate calabrese a livelli sempre più alti, dopo alcuni anni di difficoltà oggettive». A riconoscere il lavoro svolto da Zangara è anche il presidente del comitato regionale Fijilkam, Enzo Migliarese, anch’egli figura di riferimento del settore.