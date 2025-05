Dilettanti, Asd Pizzo si prepara alla prossima stagione, tra le priorità il rinnovo con mister Barbieri e il futuro del ds Fazzari

Dopo più di sessant’anni l’Asd Pizzo riabbraccia il campionato di Promozione (girone B) e lo fa dalla porta principale, vincendo il campionato di Prima Categoria (girone C) dopo una rincorsa folle che vedeva il club napitino a undici lunghezze dalla vetta a febbraio. Dopo anni di tentativi dunque è arrivata una grande soddisfazione. Adesso la priorità è la preparazione alla prossima stagione. La squadra della presidente Varvaglione di certo non avrà il ruolo della comparsa.

Fazzari, futuro da decidere

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato ma prima di rinforzare l’organico (che gode già di un’ottima base con giocatori di estrema qualità) la dirigenza deve capire quale sarà la fisionomia dello staff tecnico. La priorità resta innanzitutto il futuro del direttore sportivo Salvatore Fazzari e del tecnico Giuseppe Barbieri: un duo vincente che ha messo la firma su questo successo. Quanto al ds Fazzari, al momento è incerto il futuro con l’Asd Pizzo ma solo per motivi extra-sportivi. Nulla però è ancora scritto, con la società che potrebbe convincere lo stesso direttore sportivo a rimanere. Al momento la volontà di Fazzari sembrerebbe essere quella di staccare un po’ la spina, ma non si può escludere che una volta seduti intorno a un tavolo le cose possano ribaltarsi.

La priorità è tenere Barbieri

Diverso invece il nodo allenatore, con Giuseppe Barbieri che si è dimostrato ancora una volta un veterano di queste categorie visti i precedenti con il Parghelia. Indubbiamente c’è anche una grossa fetta di merito suo nel successo dell’Asd Pizzo e per questo il rinnovo verrebbe spontaneo. Anche per la società, l’esigenza è di parlare prima con mister Barbieri per capire quali sono le basi su cui poggiare l’eventuale rinnovo. Nel caso in cui la priorità Barbieri non dovesse andare in porto il club napitino avrebbe già individuato un’alternativa che porterebbe al nome di Lorenzo Stranges, esperto tecnico che negli ultimi anni è stato sulla panchina dell’Atletico Maida e profondo conoscitore del campionato di Promozione. Insomma, in casa Asd Pizzo non è tutto fermo ma tanto bolle in pentola, a partire dalla guida tecnica dove si attendono o sviluppi (Barbieri o Stranges che sia) nei prossimi giorni.