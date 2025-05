San Costantino Calabro, domenica la nona edizione di “Bimbimbici”: il rispetto dell’ambiente si impara pedalando

San Costantino Calabro si prepara ad ospitare “Bimbimbici. Il futuro arriva dalla bicicletta”. Una rassegna, giunta alla sua nona edizione, organizzata annualmente dalla locale associazione “Bicinsieme. Paesaggi in movimento” presieduta da Raffaele Mancuso. La manifestazione ciclistico-amatoriale dedicata ai più piccoli viene promossa a livello nazionale dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta. In ambito territoriale si svolgerà domenica 1 giugno e si avvarrà della collaborazione del Coni point di Vibo Valentia, dei Comuni di San Costantino Calabro e Jonadi e dell’Asi (Associazioni sportive e sociali italiane). L’appuntamento per i giovani partecipanti è alle 9 in viale Enotrio, nell’area parco giochi. L’iniziativa ha lo scopo di sostenere la mobilità dolce, ovvero diffondere l’uso della bicicletta tra i più piccoli. «L’evento – spiega nell’occasione il presidente di “Bicinsieme. Paesaggi in movimento” Mancuso – di anno in anno è cresciuto sempre più e vede la partecipazione di tanti bambini e di tanti genitori in sella alle proprie biciclette, pronti a percorrere il tracciato naturalistico che da San Costantino conduce nella vicina Jonadi, per poi fare ritorno nel luogo di partenza. Il tutto – aggiunge – si concluderà con un ricco buffet. Inoltre, a tutti i bambini che vi parteciperanno verrà regalata una maglia celebrativa dell’evento, nonché un pacco regalo con relativa medaglia di partecipazione». La rassegna nazionale “Bimbimbici” nel 2024 ha avuto più di 220 eventi, in 18 regioni, e oltre 220 città coinvolte, per un totale di oltre 43mila partecipanti. Essa, nello specifico, si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo un percorso prestabilito. Rivolta principalmente a bambini e ragazzi è, tuttavia, aperta a tutti.