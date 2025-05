Volley femminile, il Panificio Pesce a un passo dalla Serie B2: domani la sfida decisiva contro il Paola

Domani sera il Panificio Pesce si giocherà l’accesso alla Serie B2, al termine di una stagione positiva per le ragazze vibonesi. Ma per scrivere l’ultima pagina di questo romanzo sportivo, servirà un’altra prova da incorniciare. L’avversario non è certo dei più comodi: le ragazze del Paola, che fino al turno scorso sognavano anch’esse la promozione, hanno dovuto fare i conti con una sconfitta pesante a Pizzo. Un ko che le ha tagliate fuori dalla corsa, ma non le ha certo svuotate della voglia di giocare. E lo faranno a viso aperto, come giusto che sia, senza regalare nulla.

«Sarà una partita al cardiopalma – è quanto si legge in una nota -, da vivere tutta d’un fiato, e che nessuno vuole perdersi». In casa Panificio Pesce, la settimana è trascorsa secondo copione: allenamenti regolari e concentrazione. Il tecnico Vito Iurlaro è soddisfatto, ma predica attenzione: sa che queste gare si decidono sui dettagli.

«Siamo ad un bivio – avverte Iurlaro – e davanti ci troveremo una squadra forte, che in casa vorrà dare tutto. Le ragazze sono state avvisate. Abbiamo lavorato bene, ora dobbiamo solo restare tranquilli, giocare la nostra pallavolo e limitare gli errori. Poi, sarà il campo a parlare».

Le avversarie sono esperte, ma forse la vera differenza la farà la motivazione. Quelle maglie arancio-blù hanno percorso tanta strada, ed ora il traguardo è lì, a un passo. «È un finale esaltante, per noi e per Pizzo – conclude Iurlaro –. Due società che si stimano e si rispettano. Peccato solo che una delle due dovrà fermarsi qui». Nel frattempo, da Vibo si muove anche la passione. La società ha organizzato un pullman per i tifosi, pronto a raggiungere Paola e spingere le ragazze verso l’impresa.