Il sogno diventa realtà: Panificio Pesce conquista la promozione e approda in B2

Il Panificio Pesce ha raggiunto il suo secondo obiettivo stagionale, la promozione in Serie B2. Le atlete vibonesi hanno messo a segno un meraviglioso double, accoppiata Coppa Calabria e campionato, al termine di una stagione semplicemente esaltante. A Paola è arrivato il premio per il gruppo, da quello dirigenziale, a quello medico e squadra tecnici.

Una piccola ma grande realtà si affaccia di nuovo in un campionato nazionale, a testa alta, dopo aver lavorato duramente, superato momenti difficiili e ostacoli. Il team ha registrato una crescita costante gara dopo gara. La squadra ha stupito tutti, ha emozionato il pubblico e ha regalato all’intera città la categoria superiore.

La gara contro Paola

La gara contro Paola – chiusa con la vittoria per 3 a 0 – è stata una formalità. Tanta era la voglia del Panificio Pesce di chiudere la partita per fare ritorno a casa per fetseggiare. A fine gara le lacrime di gioia di coach Vito Iurlaro: «Si è chiusa una stagione meravigliosa – dice Iurlaro- prima la conquista della Coppa Calabria e poi la della promozione in B2. Un grazie a tutti coloro i quali ci sono stati vicini. Un plauso alle ragazze che sono state eccezzionali e che non si sono mai tirate indietro. Grazie a tutti davvero. Ora voglio solo godere di questi momenti e rivivere l’intera stagione con calma. Voglio congratularmi con la Loryvolley di Pizzo, società straordinaria che ci ha dato filo da torcere. Mi auguro che per loro si possa aprire la porta per un approdo in B2 che meritano davvero».

Il bollettino