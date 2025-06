La tredicenne vibonese Jasmine Cammarata campionessa regionale di equitazione

La vibonese Jasmine Cammarata, 13 anni, è la campionessa regionale di equitazione categoria L80. Il risultato ottenuto nel corso del Campionato Regionale Salto Ostacoli 2025 Calabria, che si sta svolgendo al Centro Ippico “Valle dei Mulini” a Catanzaro. Jasmine ha gareggiato insieme al suo amato cavallo Random con il quale da oltre un anno la giovane si allena. Nelle tre giornate di competizione si è piazzata al primo posto in tutte le gare, segnando un punteggio da record di 22”16.

«Siamo felici di questo risultato che premia l’impegno e la dedizione di mia figlia», spiega Nadia, madre dell’atleta che frequenta la terza media. «Da oltre un anno ci rechiamo tre volte a settimana a Catanzaro per gli allenamenti tenuti dal suo istruttore Vittorio Gariani. Per Jasmine il mondo dell’equitazione è una passione che l’accompagna sin da bambina, per noi familiari è motivo di orgoglio poterla vedere sul podio del campionato regionale nella categoria 80 centimetri».